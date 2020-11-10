新增2境外移入！印尼移工無症狀「檢疫期滿前檢驗確診」

▲指揮中心記者會上，發言人莊人祥說明最新疫情變化。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例(案580、581)，發言人莊人祥說明，個案均為來台工作的30多歲印尼籍女性。

指揮中心表示，案580、581分別於今(2020)年10月26日及27日自印尼搭機來臺工作，入境迄今均無疑似症狀，2人分別於11月8日及9日進行檢疫期滿前採檢，並於今日確診。

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▲2名印尼籍女性來臺工作，檢疫期滿前檢驗確診 COVID-19。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心指出，由於2名個案來臺至今均無症狀，且於集中檢疫所檢疫期間均未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心統計，國內目前累計580例確診，分別為488例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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