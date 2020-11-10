LIVE／確診再+2、輝瑞疫苗90%有效　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

台灣今日新增2例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心將於14:30召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明個案詳情。另疾管署也將在14:00召開例行疫情記者會，說明類流感疫情趨勢、疫苗接種等議題。

指揮中心統計，國內目前累計580例新冠肺炎確診個案，分別為488例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離，其餘住院隔離中。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠病毒疫苗，在試驗中證實有90%預防效力。目前輝瑞正加速生產，預計年底前可產出5000萬劑。衛福部長陳時中今日表示，我們仍有希望取得，目前還在名單內。不過，有專家認為，台灣恐怕要等到明年下半年才打得到。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。