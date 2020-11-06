醉搭客運3度摸女大腿挨罰4萬　他不服...法官用「間接故意」打臉

酒醉男搭客運摸隔壁女乘客大腿，遭台中市府認定性騷擾裁罰4萬元。示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者李忠憲／台中報導

鍾姓男子酒後搭客運南下，經過苗栗路段遭一旁女乘客小蓮（化名）指控摸她大腿外側3次， 司機直接開到警局，女子提告性騷擾。檢方雖做出不起訴處分，但台中市政府認定鍾男違反性騷擾規定，裁罰4萬元，鍾男不服提起行政訴訟。台中高等行政法院認為，鍾男曾有酒醉搭車失態紀錄，明知酒醉搭車可能會觸碰女子，屬「間接故意」，原處分沒有違法，判鍾男敗訴，全案定讞。

2018年11月某日，鍾姓男子在台北看完表演，之後喝約300CC的金門高粱酒，深夜搭國光客運南下。坐他左邊的聽障女子小蓮，發現鍾男左手碰觸她右大腿外側3次，讓她感到很不舒服。除用手機傳LINE跟媽媽求助，也跟一旁的情侶檔反應，客運司機得知後，立刻將車開往台中當地分局，小蓮提告性騷擾，並向台中市政府申訴。

台中地檢署偵結後，認為鍾男不是碰觸臀部、胸部等隱私部位，做出不起訴；台中市政府性擾防治委員會則認定已違反性騷規定，裁罰4萬元。鍾男不服提起訴願遭駁回，改向台中地院提起行政訴訟，請求撤銷。

鍾男表示，中檢不起訴書內容與事實不符，小蓮對他指控都是「一言堂」單方面說法，他無法接受。

台中地院認為，鍾男自承「有喝酒」、「迷迷糊糊中感覺有人把我的手推開」、「知道手不小心滑下來碰到別人讓別人不舒服也是不對」等。加上他自知曾有酒醉搭車失態，當天已有醉意仍堅持搭客運，無視跟小蓮座位間無扶手間隔，可能會碰觸到她，自屬「預見其發生而其發生並不違背其本意者」的「間接故意」。原處分沒違法，駁回上訴。

鍾男不服上訴台中高等行政法院，還要求跟小蓮當庭對質，但法官認為原審妥適，駁回上訴。

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