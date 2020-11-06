「勁戰殺手」偷車扒光零件！殘骸全被推落湖底…殺肉據點曝光

記者陳雕文／新北報導

專偷y牌知名車款「勁戰」的顏姓慣竊，繼4至5月間在雙北地區竊取近30輛同款機車之高價改裝零件，遭警方查緝到案並收押禁見後，近期羈押期滿出獄卻不知悔改，再度重操舊業竊取機車「殺肉」變賣零件，甚至還在10月份衝撞保安大隊員警路檢點並在街頭狂飆撞車，但卻仍獲交保持續在外犯案，但顏嫌「賊星該敗」，又再度栽在警方手中，並遭羈押禁見。

▲▼三重警分局再度逮到「勁戰殺手」，並破獲「殺肉場」。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

中和警方1月受理民眾勁戰失竊的報案，經調閱監視器發現又是綽號「勁戰殺手」顏姓慣竊涉案，警方更發現顏嫌將偷來機車「大卸八塊」後，竟將車骨殘骸推落新北市五股區7號越堤道內大水塘中，意圖「毀屍滅跡」，警方到場勘查水塘水深未見車體且無法下水將車拉上岸，遂調用民間怪手重機具前往挖掘，未料經打撈後，竟在同一水域挖出3輛機車骨架。

警方觀察該處地點偏遠且路況不佳，顏嫌可能是在鄰近隱密地點解體拆卸後，再將無殘值的車骨架推落該水池中，警方隨即派員兵分4路在附近草叢、空屋等隱密處所搜索顏嫌拆車地點，未料，真的在離水塘約300公尺遠草叢內，發現一輛正遭拆解到一半的勁戰重機，而現場工具散落並有剛熄滅之菸蒂。

警方研判，犯嫌可能剛逃離不遠，復經調集人馬集中地毯式搜尋，果然在鄰近草叢內順利逮捕顏姓慣竊，並於顏嫌身上及所騎乘之機車置物箱內，查扣毒品、機車零件及拆卸工具等贓證物。

顏嫌哀嚎大嘆怎又栽在警方手裡，案經專案人員對顏嫌曉以大義並突破心防，顏嫌坦承多次與另一高姓男子共同行竊機車，並將機車零件銷售予一名綽號「阿嘉」之男子，復經顏嫌帶同警方前往新北市中和區一間未掛市招之鐵皮工廠勘查，警方窺見內部確實有多輛遭拆卸之機車及大批零件。

警方隨即向新北地檢及地院聲請拘票及搜索票獲准，與中和警於5日傍晚重兵攻堅該鐵皮工廠，立即在屋內拘提陳姓及高姓主嫌到案；另在工廠內發現多達75輛未懸掛車牌之重機車，及滿坑滿谷遭拆卸之引擎、排氣管、避震器、車殼、車燈及儀表板等大量零件，經通知「復仇者聯盟」之被害車主們到場指認，果然辨識出8輛遭竊之勁戰重機車及多件高價精品改裝零件。

警方調查後發現，這些機車都是2月、10月及11月失竊車輛，失竊地則涵蓋雙北轄區，許多車主到場看到失而復得的高價精品改裝零件均感動不已，紛紛感謝警方鍥而不捨偵辦並能溯源追出「殺肉場」之努力，也不禁稱讚三重警方不僅是「殺手剋星」，更是「勁戰救星」！