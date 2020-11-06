閃電最快明晨解除陸警！台東高雄午後雨勢增強　西半部焚風飆35度

▲閃電暴風圈觸陸，陸上警戒區域慎防大雨或豪雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風「閃電」暴風圈已於今早10點接觸台灣陸地，颱風中心位於鵝鸞鼻100公里外海面上。中央氣象局表示，台東、恆春半島須嚴防大雨或豪雨，高雄、台南則是下半天雨勢會越來越強。而位於背風側的北部地區則受沉降作用影響，今日高溫上看35度。

氣象局預報員徐仲毅表示，今日海面風浪較大，澎湖、金門、馬祖有8到9級強陣風，東南部、恆春半島有10級強陣風，目前已測到蘭嶼14級、恆春半島11級、綠島10級風。另外東半部沿海、基隆北海岸、恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、宜蘭、花東都有長浪。

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▲氣象局閃電颱風說明記者會。（圖／記者張榮恩攝）

徐仲毅表示，花東、宜蘭、基隆北海岸今日上午已有明顯降雨，隨著颱風越來越靠近恆春半島，恆春、台東雨勢會越來越明顯，下午將與更大，預計明日白天減緩。

而高雄、台南也是路上警戒範圍，今日下半天雨勢會增強，到明天白天減緩。至於陸警解除的時間點，徐仲毅表示，由於颱風路徑仍有不確定性，目前預估明日清晨可解除陸警，不過仍可能有變數。

▲閃電颱風陸警第10報。（圖／氣象局）

徐仲毅提醒，對於南高屏而言，隨著颱風中心逐漸接近，會感受到風雨明顯增強，今日下半天到晚上雨勢會比早上更明顯，晚上到明日清晨間，高雄雨量多，明日白天偏東南風，高雄仍會有小雨。

徐仲毅表示，閃電將持續影響到明日上午，明天下午後東北風南下，北部、東半部又會有雨，明日下午到晚上間，基隆北海岸、東北部、大台北山區可能有局部大雨。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，閃電颱風的暴風圈正在進入恆春半島、南台東，雷達觀測可以清楚看到颱風的雲雨帶，台東、恆春的風雨接下來會明顯增強。

過去一段時間，颱風與台灣地形的交互作用很明顯，也讓颱風路徑持續北修，預估在今天下半天，颱風暴風圈將掃過台南、高雄、屏東，雖然颱風強度並不強，但暴風圈內仍會有一陣陣的強風驟雨，提醒台南以南的朋友們，下午過後沒必要就不要外出了。

▲閃電颱風衛星雲圖。（圖／氣象局）

至於在西半部的朋友，現在應該明顯感覺到「好熱」，這是颱風帶來的焚風效應。這兩天新竹到雲林嘉義一帶，都是天氣相對穩定、高溫悶熱的地方(超過30度)。

週六下半天颱風抵達台灣海峽南部，受到新一波東北季風南下的影響，颱風會很快的減弱、往南遠離。週日開始就回到東北季風的天氣型態：北東陰雨，中南部天氣穩定、日夜溫差大。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，「北焚風、中無感、南陸警、東大雨，一個颱風，天氣各表」，可見今日台灣各地天氣差別非常大。