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酒吧爭執遭警制止！17歲屁孩怒用3秒膠　狂封8台警車鑰匙孔

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王姓少年隊警方處置不滿，竟用3秒膠封死警車鑰匙孔洩憤。（圖／翻攝畫面）

▲王姓少年隊警方處置不滿，竟用3秒膠封死警車鑰匙孔洩憤。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

花蓮縣17歲王姓少年2日清晨，與21歲田姓友人和20歲潘姓友人在酒吧暢飲聊天，田男與潘男酒後與隔壁桌酒客發生爭執，雙方幾乎爆發肢體衝突，警方到場後立刻用辣椒水將他們制伏，並帶回派出所釐清案情，王少則因此心生不滿，竟用3秒膠封死8台警用機車鑰匙孔，被依妨害公務罪嫌移送法辦。

2日清晨5時許，田男、潘男在酒吧因細故與19歲林姓男子發生衝突，雙方互相飆罵、爆發嚴重口角，警方獲報後立刻到場處理，但2派人馬氣焰依然囂張，警方立刻用辣椒水控制場面，將3人帶回派出所訊問。

當時也在喝酒的王少立刻趕抵派出所關心朋友，卻對警方處置心生不滿，竟到附近商店購買3秒膠，封死8台警用機車鑰匙孔後離開，員警巡邏時驚覺有異，立刻調閱監視器畫面鎖定王少，訊後依妨害公務罪嫌移送法辦，維修費2萬元則要求王男與其父母賠償。

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