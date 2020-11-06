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女找到富二代新歡…毒殺男友遭槍決　火化前「突然坐起來」復活！

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黑龍江女子畢麗梅在槍決後，竟然詐屍復活。（圖／翻攝自網易新聞）

▲黑龍江女子畢麗梅在槍決後，竟然詐屍復活。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

2004年，大陸黑龍江發生一起命案，有女子為了拋棄男友另結新歡，竟然在飲料中下毒，甚至將男友推下山崖，最後該名女子遭判死刑。而離奇的是，在死刑槍決執行完畢、要將女子屍體火化時，他竟然復活了！

根據《網易新聞》報導指出，1983年出生的黑龍江女子畢麗梅，20歲時就中斷學業，跑到髮廊工作，後來在因緣際會下結識了黑龍江大學畢業的蔣來義，蔣來義為了追求畢麗梅，不惜掩蓋自己的身分，喬裝成富二代，而畢麗梅也因此就與蔣來義交往。

但畢竟是喬裝的，蔣來義的手段很快就被畢麗梅發現，畢麗梅也很快找到一個真實的富二代金萬元交往，也逐步疏遠蔣來義。後來發現畢麗梅劈腿的蔣來義，為了挽回女友的心，多次跟蹤、糾纏畢麗梅，讓畢麗梅不堪其擾，於是內心中萌生要將蔣來義除掉的念頭。

2004年6月23日，畢麗梅藉故邀約蔣來義爬山，甚至要蔣來義將自己揹到山頂上。到山頂後，畢麗梅將事先準備好的毒飲料給蔣來義飲用，等到蔣來義毒發之時，畢麗梅直接將蔣來義推到山谷之中。之後，為了躲避風聲，畢麗梅潛逃到深圳，原本想要找機會偷渡到香港，沒想到卻遭人舉發，因此被警方逮捕。

2004年12月28日，畢麗梅被當地法院判處死刑，更於2005年4月1日行刑槍決，之後畢麗梅的遺體送往火化，沒想到在火化的過程中，工作人員發現畢麗梅突然坐起來，於是慌張地通知法官、法警等人趕到現場。後來在法醫的確認下，才知道畢麗梅真的沒死，原來槍決的子彈是斜著飛入畢麗梅的腦枕骨，子彈只有傷到小腦，並沒有傷到動脈，畢麗梅當場只是昏迷，並沒有死透。

畢麗梅死裡逃生的消息傳出後，畢麗梅的家屬哀求法官「挨一槍不死，這說明她不該死，她已經一槍折罪，就放了她吧？」但最後負責監刑的法院官員決定，要法警在殯儀館內補槍，送畢麗梅上路。畢麗梅也在法警的補槍之下，終究魂歸西天，屍體也送交火化。

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