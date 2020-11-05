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新北女遇性侵撕破床單！裸身衝出房「救命」　慘被變態拉回

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新北市一名36歲葉男誆介紹房東，企圖性侵被害女子。（資料照）

圖文／鏡週刊

新北市一名36歲葉姓男子去年透過手機通訊軟體結識一名妙齡女子，得知對方正為搬家一事苦惱，葉竟誆稱有認識房東可代為介紹，將女子騙出見面時欲性侵對方，女子赤裸下半身衝到屋外大喊「有變態」，新北地院審理後依強制性交罪將葉男判刑4年6月。

判決書指出，葉男去年10月結識被害女子，兩人透過交友軟體聊天，當天即相約見面詳談，葉到達被害女子住處後，見對方姿色甜美，竟想伸出狼爪侵犯，女子見狀立即奪門逃跑呼救，途中大呼「有變態」意圖引起鄰居注意，葉一度把人強拉回屋內企圖繼續性侵，所幸隔壁鄰居發出聲響，葉才倉皇逃離現場。

法院審理時，葉辯稱兩人聊天時談到可進一步發展關係，他進到女子住處後，自然發生一些親密肢體接觸，最後女子喊停，雙方為了先前發生的部分行為發生爭執。

葉男辯稱，當時因為對方跑到屋外大喊「有變態」，自己情緒一時也緊張失控，立即衝到屋外將女子拉回屋內，還用手勒住對方脖子，但矢口否認性侵。

被害女子審理時，指證她為了反抗被性侵，連床單都撕破了，甚至為了逃跑，下半身在沒穿衣服的情形下就急忙衝出房門。

法院審理後認定，被害女子前後證詞一致，描述過程沒有猶豫不決或反覆不一情形，應非憑空杜撰。另監視器拍到被害女子案發時驚聲尖叫，一度大喊「你離開」等語，也有拍到她下半身赤裸跑出房門求救等影像，加上驗傷報告顯示她在事發時曾抵抗，認定葉男有性侵事實，判刑4年6月可上訴。

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