外送一半見阿伯機車拋錨…他秒上前「出腳」相助！暖幫推1km送修

記者徐愷昕／台中報導

台中一名外送員5日下午2時許在太平區外送途中，見路邊一名阿伯機車拋錨，馬上放下手邊工作上前幫忙，且經嘗試發動阿伯的車輛失敗後，他竟又伸出自己的腳幫忙推行約1公里，輔助阿伯到附近機車店修車，暖心舉動被一旁民眾拍下，直呼「實在太有愛」。

▲台中一名外送員5日工作途中見到阿伯機車拋錨，熱心上前協助。（圖／民眾王子文提供）

超暖心的陳姓熊貓外送員5日騎車載著老婆出門跑外送，下午行經台中太平區竹子坑一帶時，發現一名阿伯機車半路拋錨，立刻上前關心，第一時間他先嘗試發動，確定真的無法後，當阿伯一詢問：「你可以幫我一起推嗎？」，他也二話不說馬上答應，下秒迅速騎上自己的機車，待阿伯坐穩平衡後，以自己的腳輔助成為動力，推阿伯至1公里遠的修車店。

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▲▼陳姓外送員熱心幫助機車拋錨的阿伯。（圖／民眾王子文提供）

從民眾提供的錄影畫面可見，阿伯事發當下有些緊張，見到有人前來幫忙瞬間放鬆不少，而這名外送員也真的「揪甘心」，把阿伯送到修車店後，還上前向車行老闆替阿伯簡述一下情況，舉動令人感到十分暖心！

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