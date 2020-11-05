一夜變色！川普失守關鍵州　網曝落後「1原因」：不然根本躺著選

▲川普（左）、拜登（右）。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

美國總統大選最終結果尚未出爐，許多關鍵州在一夜之間風雲變色，目前民主黨候選人拜登暫時以264票大幅領先總統川普的214票，暫時落後的川普心情猶如洗三溫暖，頻頻在個人推特上發文質疑開票過程，有網友因此好奇，「川普輸的原因是什麼？」對此，許多網友紛紛指出，「防疫真的做太爛」。

原PO在PTT上發文，好奇為什麼川普會輸，「明明都把對手醜聞爆開了，亡國感也賣得很好」，整體表現還算優秀，高分過關，對大陸的強硬態度也獲得台灣人支持，可是目前的票數竟然是處於落後狀態，他不能接受這樣的結果，「川普怎麼會輸？輸的原因到底是什麼？」

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▲原PO好奇，為何川普票數會落後 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，網友們紛紛留言表示，「得的票少，就這麼簡單」、「少了台灣這一州，台灣才是關鍵州」、「沒有什麼原因，這次這樣算不錯了」、「台灣州沒投」、「得票率這樣這樣很難得了，得罪主流媒體，亂搞國際關係，疫情又失敗，（台灣網友）會挺川是因為考慮台灣利益，沒以美國內部利益為優先考量」、「東方神秘力量」。

其中許多網友都點到致命傷「防疫做太爛」，「疫情啊，控制不當」、「防疫到自己中標」、「防疫做太爛導致惹人怨」、「防疫跟一些發言真的很反智，再加上政治超不正確，而且美國一般民眾根本不在乎中國對周圍怎樣」、「輸給防疫，不然他應該會連任」、「沒有肺炎根本躺著選」。

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