Xbox X I S主機10日全球開賣　微軟釋排隊好康「和粉絲嗨到午夜」

▲微軟Ｘbox即將全球上市，PChome 和台灣微軟於台北市華山1914園區聯手打造巨型快閃店。（圖／微軟提供）

記者吳佳穎／台北報導

號稱「居家抗疫豪華配備」的微軟Xbox Series X I S次世代遊戲主機，即將在11月10日起全球上市。微軟於11月9日在台北、台中、高雄三都舉辦「Xbox 次世代遊戲主機首賣會」，限量供應全台超過 200 台主機，現場還贈送限量的首賣禮、排隊禮，要與粉絲一起倒數、體驗，嗨到午夜開賣。

微軟表示，因應疫情以及本次活動場地限制，主辦單位將於 11 月 9 日上午 11:00 於台北華山 1914 園區 金八廣場、台中大遠百戶外攤位區，以及日本橋資訊廣場 - 高雄店引導現場玩家至排隊位置，且同時於官方粉絲頁公佈排隊地點和起始點，請玩家遵守社交安全距離的規範，做好自我健康管理。主辦單位將在當天 18：00 統一發放號碼牌以及訂購單，20:00 於會場集合結帳並在午夜 24:00 開放交貨，請玩家們務必遵守現場規則。



此外，微軟 Xbox 將菁英控制器的十字控制鍵，以雷射雕刻專屬序號，獨家限量贈送給出席台北、台中、高雄場現場選購 Xbox Series X 的玩家。還會在現場抽出 Xbox 獨家贈禮，包括 Xbox 無線控制器、Xbox 同步充電套件、Xbox Game Pass Ultimate 等多項大獎，微軟 Xbox 還會貼心為排隊的玩家們準備各種驚喜禮物，並邀請 DJ 和實況主們到現場陪玩家一起嗨到午夜。

▲微軟Xbox新一代主機即將全球開賣。（圖／微軟提供）

微軟 Xbox表示，Xbox Series X 和 Xbox Series S，將能讓玩家暢玩橫跨四代Xbox、自由組隊，暢玩千款遊戲。截至目前為止， Xbox Game Pass 藉由超過100款遊戲連結主機、PC 的玩家們，吸引全球 41 個國家，已有超過 1500 萬人加入 Xbox Game Pass 會員。微軟除了持續更新遊戲庫，並提供 Ultimate 會員更多福利。

另外，EA Play 將自11月10起於 Xbox Series X 和 Xbox Series S 的主機上提供服務，不僅是 Xbox Game Pass Ultimate 會員福利的一部份，玩家們不需要再支付額外費用。同時 ， Xbox Game Pass for PC 的訂閱用戶，將於 2020 年稍晚享受到下載 EA Play 遊戲到 Windows 10 桌機遊玩的服務。



▲微軟Xbox新一代主機即將全球開賣，Game 休閒館和台灣微軟於台中大遠百聯手打造巨型快閃店。（圖／微軟提供）

同時，微軟的遊戲陣容也不斷壯大，Xbox Game Pass將收錄 Bethesda遊戲工作室開發的遊戲。Bethesda 很早就支持 Xbox Game Pass，其中最令玩家期待的就是《毀滅戰士：永恆》(Doom Eternal)，目前已在 Xbox Game Pass 上架，PC 版本則將於 2020 年底上架；最新太空史詩鉅作《Starfield》之後也將在 Xbox Game Pass平台推出。

Xbox Series X | S 開賣首日，就可使用 Apple TV，也同步支援 Netflix、YouTube、Spotify、KKbox 等娛樂應用程式，也結合 Dolby Atmos 與 Dolby Vision，視覺更震撼，有身歷其境的效果。

微軟還指出，沒參與到 11 月 9 日首波開賣會的玩家也不用擔心，在11月 14 日的台北華山現場將帶來週末加碼限定場次，並邀請藝人李易擔任《胡鬧廚房》 Overcooked一日主廚與玩家同樂，現場還將贈送獨家菁英控制器十字控制鍵，其刻有雷射雕刻專屬序號，當天限量提供給現場選購 Xbox Series X 與 Xbox Series S 的玩家。

▲微軟Xbox新一代主機即將全球開賣，Xbox首賣限量贈品，大學 T 恤(正面)。（圖／微軟提供）

▲微軟Xbox新一代主機即將全球開賣，Xbox Series X 首賣限量贈品毛毯。（圖／微軟提供）