勞動部雲嘉南分署　職訓品質奪金受肯定

▲勞動力發展署長施貞仰(左)頒發TTQS金牌，由雲嘉南分署副分署長許慧香（右）代表領獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，每年開辦上百種職業訓練課程，協助民眾學習技能投入就業市場，榮獲2019年度「人才發展品質管理系統 (TTQS)金牌」，11月3日由勞動力發展署署長施貞仰頒獎，雲嘉南分署副分署長許慧香代表領獎，未來將依市場趨勢續推創新課程。

勞動部推動「人才發展品質管理系統（TTQS）」，是我國唯一國家級訓練品質認證系統，2019年度全國有1874家單位接受評核，最後僅有40家單位獲選「金牌」，包括12家企業機構與28個訓練機構，金牌獲獎率僅2%，雲嘉南分署本次是四度奪金，在整體訓練品質及成效深獲肯定。

雲嘉南分署副分署長許慧香表示，分署每年輔導約8千人次參加失業者職前訓練，就業率超過8成，以及輔導逾8萬人次參加在職進修訓練，訓練能量大且是公部門訓練機構，在辦訓品質上都以高規格高標準看待，具國家級水準，課程也根據市場趨勢不斷推陳出新，像是開辦5+2創新產業、AI人工智慧等先進訓練課程等，許慧香鼓勵民眾可以透過職訓，學習市場上較缺工或較不易取代的職類技術，提升職場競爭力。

雲嘉南分署近期與漢科系統科技公司合作推出產訓專班「半導體製程管路銲接班」，完成訓練課程且成績合格者，公司將保證僱用，薪資30K至35K，即日起至11月7日止可報名，詳情可上雲嘉南分署官網(https://s.yam.com/pzHfy)查詢。

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