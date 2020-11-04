新店知名私校爆「滅校危機」！３億資產遭覬覦　明星母校恐成回憶

▲及人中學董事會董事許勝哲指控教育局未做到約束責任，放任「泛美國際文教基金會」專斷獨行，甚至打算將及人合併給莊敬高職。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

藝人庾澄慶和傅娟、導演張作驥和命理師詹惟中等知名人士，都是新北市新店區「私立及人高級中學」（及人）的畢業生。四年前及人爆發董事會侵吞校產風波後，新北市府教育局改派臨時董事會，最後由「財團法人泛美國際文教基金會」（泛美）取得及人經營權。本刊調查，如今及人學生人數只剩二百多人，今年恐再虧損逾四千萬元。知情人士砲轟，泛美無心辦學，目的只是為了推動及人與新北市新店區「私立莊敬高級工業家事職業學校」（莊敬）的合併案，覬覦及人前董事會遭扣押的近三億元資產！

一名及人內部人士指出，及人董事會爆發掏空校產後，董事會無法運作，也積欠教職員薪資，在法院裁定下，新北市府教育局指派學者專家、老師代表、家長代表和教育局官員，組成臨時董事會接管；由於新北市府擔心公開徵求有意「接手」的團隊，恐影響未來招生，因此要求臨時董事會私下推薦。

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▲及人中學董事長盛天麟在2016年因涉嫌掏空校產，新北市教育局在法院裁定下，介入及人中學經營。

據悉，當時泛美向臨時董事會表達經營學校的意願，並提出一套學校重建計畫書，經過臨時董事會評估，最後順利取得十三席董事中的十席，其中四席同時也是莊敬的董事，因此，有人認為「及人莊敬併」的計畫此時已經啟動。

新北市府教育局回應，在法規上，學校作為公益事業，各校董事兼任沒有利益迴避的問題，目前及人與莊敬的合併案仍在審議中，教育局絕對會依法嚴格監督，以維護學校師生的權益。

面對合併爭議，泛美前祕書長、現任及人董事長林靜雯透過及人校長賴惠文表示，兩學校法人合併，並不會影響及人的運作，及人沒有外界傳聞的退場問題，目前校務發展穩定，規劃未來招生也在持續進行。泛美劉祕書長表示，她並未參與先前泛美入主及人的過程。莊敬法人董事長王傳亮則未回應。

▲及人教師組成自救會，到新北市政府陳情，反對兩校法人的合併案。

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