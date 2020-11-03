公公保險箱竟放在媳婦閨房　垃圾桶還翻出「不可告人契約」

圖文／鏡週刊

2016年10月的中秋節當天下午，萬華「賭場教父」、已故角頭「蚋慶」楊慶順，在小三住家門口遭槍殺身亡。地方盛傳是正宮為爭產買凶殺夫，正官為自清透過媒體宣布懸賞200萬元緝凶，很快地就抓到槍手黃福生，但黃對於幕後主使者卻三緘其口。正當警方一籌莫展之際，死者的一名劉姓好友因為小動作頻頻，一度被警方懷疑是藏鏡人。

許登智告訴本刊，當時劉姓男子陪死者的媳婦做筆錄，卻不斷關心死者的遺物跟鑰匙，還要警方讓死者的媳婦領回，巧合的是，楊慶順的正宮返台後也向警方透露，丈夫死後不久，她在垃圾桶發現一紙撕掉的契約，內容是劉可永久免費租借死者的房屋，與劉簽約的人，就是自己的媳婦。

楊慶順的正宮還發現，丈夫的保險箱無故消失，最後竟出現在媳婦房間，保險箱內有許多黃金、首飾與現金，正宮懷疑劉男打聽鑰匙，可能就是為了打開保險箱，她更大膽猜測劉與媳婦可能有姦情，因為被楊慶順發現，二人才計畫殺人，並想趁機搜括楊的財物。

原本口風很緊的黃福生得知這項消息後，也順著風向，供稱劉姓男子就是命案的藏鏡人。但經警方調查，發現死者習慣將財物放入保險箱，且隨身攜帶鑰匙，劉與死者認識多年，很了解死者，因為覬覦保險箱內的財物，才會小動作頻頻。

至於在垃圾桶發現的契約，則是劉男想趁楊死後，霸占他的房產，不料正宮卻在短時間內返回台灣，劉男才趕緊將契約撕毀，但還是遭正宮抓包。

另一方面，警方調查發現，劉男與殺手黃福生並無交集，研判黃應該是接到藏鏡人的指示，刻意栽贓劉男，企圖誤導警方辦案。



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