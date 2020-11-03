落漆！EMU900通勤電聯車「試車就故障」　台鐵：若損及設備將求償

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車試車就故障。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局砸下253億元購入EMU900型通勤電聯車，被外界譽為「最美區間車」，然而列車今日試車就出狀況，根據台鐵簡訊顯示，8771次(900型電車、花蓮=七堵試運轉)於南澳站3組集電弓異常，台鐵局表示，後續若有損及臺鐵設備部分，將一併求償。

臉書專頁「台灣便當管理局－附屬鐵路部」貼文表示，有粉絲投稿稱台鐵簡訊指出，8771次(900型電車、花蓮=七堵試運轉)於南澳站3組集電弓異常(第3車集電弓碳刷破裂、第6、8車集電弓變形，為安全需要，請電務處派電力維修車巡查花蓮=南澳間西正線電車線設備並回報。

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台鐵局表示，目前已與製造商現代樂鐵積極會商查明中，查明後將儘速對外說明，俾利大眾了解。

▲最美區間車試車就故障。（圖／截自YouTube）

台鐵局表示，依據雙方採購契約規定，EMU900型電聯車抵臺後，須在臺鐵人員(含獨立驗證與認證 (IV&V)顧問)的見證下，於80天內累計完成60天之試運轉(含整備測試、性能測試及載重測試等)，因此每一列運交給臺鐵之車輛，除了在原廠需通過例行測試與出廠測試外，抵臺後還必須通過一定時間之試運轉測試，以確保列車符合相關合約之要求，本次試車也是交車後的重要工作項目之一。

本次列車試運轉期間發生集電弓受損之異常狀況，若後續查明係製造商之品質或製作工藝問題，本局將依照契約規範處理，要求廠商立即改善外，後續若有損及臺鐵設備部分，亦將一併求償。

臺鐵局表示，新車試運轉測試就是為了確保列車正式上線運轉之行車安全，本局將進行最嚴格的把關，以維護新車品質與安全，符合契約要求。