　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵「最美區間車」EMU900明起試運轉　追車時刻、路線曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車陸續交車。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵EMU900型「最美區間車」，3日起將試運轉。（圖／台鐵局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部台鐵局砸下253億元購入52組「最美區間車」EMU900型通勤電聯車，將自明（3）日起分成兩編組，不同時段、不同路段開始進行試運轉。新車採10輛編組，運能增加4成，車廂內部也有改變，雖然還不能實際乘坐，但已有不少鐵道迷打算開始追車開拍列車在軌道上奔馳的畫面。

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲最美區間車車廂內有多項改變。（圖／台鐵局提供）

根據網路上曝光的EMU900試運轉列車資訊，最美區間車將分為兩編組，分別在不同路段進行試車，時間自11月3日至11月6日一共有4天。詳細資訊如下：

(一)11月3日花蓮=七堵8771 次行駛，花蓮14:03 開，以下按現時刻行。

(二)11月4、5日
(1)七堵=追分=成功 8771 次行駛，七堵 09:48 開，以下按現時刻行駛。
(2)成功=三義8772次行駛，按現時刻行駛。
(3)三義=后里8773次行駛，按現時刻行駛。
(4)后里=七堵8774次行駛，按現時刻行駛。

(三)11月6日
(1)七堵=成功=追分8771次行駛，七堵09:48開，以下按現時刻行駛。
(2) 追分=竹南8772次行駛，按現時刻行駛。
(3) 竹南=成功=追分8773次行駛，按現時刻行駛。
(4) 追分=樹調8774 次行駛，按現時刻行駛。

另一編組時刻

(一)11月3日花蓮-樹調8775 次行駛，花蓮 13:43 開，以下按現時刻行駛。

(二)11月4日沿途各站皆停
(1) 樹調=基隆 8776次行駛，樹調 14:33開，以下按現時刻行駛。
(2) 基隆=七堵8777次行駛，按現時刻行駛。

(三) 11月5日指定停靠百福、五堵、汐止、汐科、南港、松山
(1) 七堵=苗栗8775 次行駛，七堵10:02 開，以下按現時刻行駛。
(2) 苗栗=樹調8776次行駛，按現時刻行駛。

(四) 11月6日指定停靠樹林、臺北、汐科、三貂嶺、宜蘭、新馬、花蓮；汐止=七堵間指定行駛西正線及七堵貨場。
(1)樹調=花蓮8776次行駛，樹調10:45 開，以下按現時刻行駛。
(2)花蓮=七堵 8777 次行駛，按現時刻行駛，指定停靠宜蘭。

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車車廂內部。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

被稱為台鐵最美區間車的EMU900型列車，在旅運設施注入許多新穎優化的設計概念，如車廂內照明亮度會隨著內外環境變化，光線自動調節，太亮時會自動降低內部照明亮度，提供乘客更佳的舒適感，並達到節能的效果。

為提供更友善的無障礙服務，增加輪椅位空間並集中服務，以往通勤電聯車每節車廂設有2個輪椅區域，每列車共4個輪椅位設置，而EMU900型電聯車將輪椅區域集中設置於第6車，並於第5車設置乘務員室供列車長使用，以利列車長就近提供相關服務。另原僅4個輪椅位，集中一個車廂後再增加至8個輪椅位。

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲最美區間車內可放置較多腳踏車。（圖／台鐵局提供）

配合國人自行車休閒旅遊活動成長趨勢，為方便兩鐵共乘，車廂增加腳踏車放置空間，採用最新歐洲型腳踏車放置台，將以往橫擺的停放方式，改採用直立式停放，可增加放置數量，整列車可停放12台腳踏車，當腳踏車未放置時，車架亦可提供旅客倚靠，增加旅客站立空間。

新車設置有「好孕到」座位區，提供孕婦專屬空間，並在座位區旁設計可停放嬰兒推車，避免推車放於中間走道，使嬰兒車更為安全，並有設置感應識別器，當孕婦乘車需要座椅時，可用感應器啟動孕婦專用座椅旁的標示燈並有音樂聲，以提醒乘客能夠讓位給孕婦。

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲最美區間車設有好孕到座位與按鈴。（圖／台鐵局提供）

此外，為加強乘客安全保護，增設車廂錄影設備，在車廂內安裝監視器，監控車門及車廂，保護乘客免於受到可能發生的安全事故及犯罪行為。另也簡化指標系統，讓乘客更易識別。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
快訊／接種流感疫苗後　又增1例死亡
案發現場／劫獄6囚飲彈排「詭異梅花」　生前打給他：我死了家裡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

【廣編】培育台灣本土藝術家2021　彩雲藝術空間徵件

流感疫苗剩不到50萬劑！幼兒接種率「不到4成」還追不上目標

快訊／增1例流感疫苗接種後死亡　7旬婦心肺衰竭「與疫苗無關」

台南安平觀音亭大悲懺法會　消災障增福慧

單日增4例境外移入　法、英、德3留學生及1菲女入境採檢確診

解決醫療空間不足問題　台科大生設計「移動式」病房獲國際2獎肯定

商機無限大！與東森購物攜手合作　彰化參加廠商超越6都

影／「4代同台」打擊樂與陶瓷工藝跨界！朱宗慶樂團35年代表作亮相

LIVE／3天12例！境外移入今再+4　指揮中心14:00最新說明

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

【廣編】培育台灣本土藝術家2021　彩雲藝術空間徵件

流感疫苗剩不到50萬劑！幼兒接種率「不到4成」還追不上目標

快訊／增1例流感疫苗接種後死亡　7旬婦心肺衰竭「與疫苗無關」

台南安平觀音亭大悲懺法會　消災障增福慧

單日增4例境外移入　法、英、德3留學生及1菲女入境採檢確診

解決醫療空間不足問題　台科大生設計「移動式」病房獲國際2獎肯定

商機無限大！與東森購物攜手合作　彰化參加廠商超越6都

影／「4代同台」打擊樂與陶瓷工藝跨界！朱宗慶樂團35年代表作亮相

LIVE／3天12例！境外移入今再+4　指揮中心14:00最新說明

竹聯、通化街幫聯手放高利貸　台南擔仔麵女婿周文保遭押走3天

美議員：民主黨10多人倒戈「票投川普」　共和黨在賓州有潛在選票

狀元熱門威斯曼不想去灰狼　想補長人的勇士卻不一定選他？

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

冬日進補泡湯之旅！北投麗禧湯屋＋麻油雞麵線　每人1千5有找

安力-KY第3季獲利年增37％　累積前3季每股賺4.65元

薪資是最高機密！他好奇「為何不能公開？」　網笑：不用當同事了

積架豪車代理商再砸近3億！　買余文樂「頂禾園」樓上第2戶

小嫻「0偽裝」恆春操場跑步！　金剛黏TT合體運動…吐舌甜笑閃炸

長榮女大生命案》單厚之／治安會報不開又如何？

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

外送小火鍋「秒變全公司笑柄」！千人羨慕炸

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

閃電不排除發警報！今晚最冷探19度　周五起再變天

訊號不好！她用電信商WiFi「收帳單傻了」

買早餐錢不夠！店家拒絕退餐　網全讚爆

閃電颱風路徑北修　各國預測出爐

情侶嫌傳藝中心搭船竟破千！阿伯還原真相逆轉

朝野決議營養午餐契約書免載明瘦肉精

全台最大紫藤花園確定歇業　明年花季最後開放

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

甜到爆！「超寵女朋友」星座男Top5　不婚網友也破戒

快訊／增加1例流感疫苗接種後死亡

閃電颱風走向詭變　成下周大威脅

更多熱門

相關新聞

鐵路電氣化　普悠瑪首次穿越中央山脈

鐵路電氣化　普悠瑪首次穿越中央山脈

環島鐵路電氣化最後一哩路枋寮至知本將在12月底通車，鐵道局昨晚至今天清晨密集試車，穩定成功。這是普悠瑪號列車和電聯車首次穿越中央山脈。

普悠瑪號年底環島載客得連操11hrs

普悠瑪號年底環島載客得連操11hrs

最美區間車「試車小組」名單惹議

最美區間車「試車小組」名單惹議

買2張坐票！老伯逼讓座「年輕人有錢就是老大」

買2張坐票！老伯逼讓座「年輕人有錢就是老大」

車票打6折！台鐵早享票12/1上線

車票打6折！台鐵早享票12/1上線

關鍵字：

台鐵最美區間車EMU900

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面