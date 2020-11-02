台鐵「最美區間車」EMU900明起試運轉　追車時刻、路線曝光

▲台鐵EMU900型「最美區間車」，3日起將試運轉。（圖／台鐵局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部台鐵局砸下253億元購入52組「最美區間車」EMU900型通勤電聯車，將自明（3）日起分成兩編組，不同時段、不同路段開始進行試運轉。新車採10輛編組，運能增加4成，車廂內部也有改變，雖然還不能實際乘坐，但已有不少鐵道迷打算開始追車開拍列車在軌道上奔馳的畫面。

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▲最美區間車車廂內有多項改變。（圖／台鐵局提供）

根據網路上曝光的EMU900試運轉列車資訊，最美區間車將分為兩編組，分別在不同路段進行試車，時間自11月3日至11月6日一共有4天。詳細資訊如下：

(一)11月3日花蓮=七堵8771 次行駛，花蓮14:03 開，以下按現時刻行。

(二)11月4、5日

(1)七堵=追分=成功 8771 次行駛，七堵 09:48 開，以下按現時刻行駛。

(2)成功=三義8772次行駛，按現時刻行駛。

(3)三義=后里8773次行駛，按現時刻行駛。

(4)后里=七堵8774次行駛，按現時刻行駛。

(三)11月6日

(1)七堵=成功=追分8771次行駛，七堵09:48開，以下按現時刻行駛。

(2) 追分=竹南8772次行駛，按現時刻行駛。

(3) 竹南=成功=追分8773次行駛，按現時刻行駛。

(4) 追分=樹調8774 次行駛，按現時刻行駛。

另一編組時刻

(一)11月3日花蓮-樹調8775 次行駛，花蓮 13:43 開，以下按現時刻行駛。

(二)11月4日沿途各站皆停

(1) 樹調=基隆 8776次行駛，樹調 14:33開，以下按現時刻行駛。

(2) 基隆=七堵8777次行駛，按現時刻行駛。

(三) 11月5日指定停靠百福、五堵、汐止、汐科、南港、松山

(1) 七堵=苗栗8775 次行駛，七堵10:02 開，以下按現時刻行駛。

(2) 苗栗=樹調8776次行駛，按現時刻行駛。

(四) 11月6日指定停靠樹林、臺北、汐科、三貂嶺、宜蘭、新馬、花蓮；汐止=七堵間指定行駛西正線及七堵貨場。

(1)樹調=花蓮8776次行駛，樹調10:45 開，以下按現時刻行駛。

(2)花蓮=七堵 8777 次行駛，按現時刻行駛，指定停靠宜蘭。

▲▼最美區間車車廂內部。（圖／台鐵局提供）

被稱為台鐵最美區間車的EMU900型列車，在旅運設施注入許多新穎優化的設計概念，如車廂內照明亮度會隨著內外環境變化，光線自動調節，太亮時會自動降低內部照明亮度，提供乘客更佳的舒適感，並達到節能的效果。

為提供更友善的無障礙服務，增加輪椅位空間並集中服務，以往通勤電聯車每節車廂設有2個輪椅區域，每列車共4個輪椅位設置，而EMU900型電聯車將輪椅區域集中設置於第6車，並於第5車設置乘務員室供列車長使用，以利列車長就近提供相關服務。另原僅4個輪椅位，集中一個車廂後再增加至8個輪椅位。

▲最美區間車內可放置較多腳踏車。（圖／台鐵局提供）

配合國人自行車休閒旅遊活動成長趨勢，為方便兩鐵共乘，車廂增加腳踏車放置空間，採用最新歐洲型腳踏車放置台，將以往橫擺的停放方式，改採用直立式停放，可增加放置數量，整列車可停放12台腳踏車，當腳踏車未放置時，車架亦可提供旅客倚靠，增加旅客站立空間。

新車設置有「好孕到」座位區，提供孕婦專屬空間，並在座位區旁設計可停放嬰兒推車，避免推車放於中間走道，使嬰兒車更為安全，並有設置感應識別器，當孕婦乘車需要座椅時，可用感應器啟動孕婦專用座椅旁的標示燈並有音樂聲，以提醒乘客能夠讓位給孕婦。

▲最美區間車設有好孕到座位與按鈴。（圖／台鐵局提供）

此外，為加強乘客安全保護，增設車廂錄影設備，在車廂內安裝監視器，監控車門及車廂，保護乘客免於受到可能發生的安全事故及犯罪行為。另也簡化指標系統，讓乘客更易識別。

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