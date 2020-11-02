彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

被譽為重機天堂的彰化139縣道原限速50公里，自10月21日起已下修至40公里，孰料，日前一名機車騎士行經139線彰化市往芬園鄉時，途中見一輛紅牌重機以破百速度騎車疾馳而過，竟突然放手鼓掌。對此，整起過程被上傳至臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」，讓網友全看傻，而警方根據影片表示，兩名騎士將依超速、危險駕駛開罰。

▲機車騎士於彰化139縣道見重機快速經過，竟放手鼓掌。（圖／翻攝臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」，下同）

139縣道蜿蜒在八卦山稜線上，經常吸引許多汽機車成群結隊到此一遊，也成為中部地區著名景觀道路，惟事故頻傳，因此彰化市警方於10月21日起下修限速，除了設置固定式測速照相以外，彰化分局、交通隊也編排不定時、不定點移動式測速照相勤務，加強取締超速違規，以確保行車安全。

根據臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」影片，一名機車騎士騎在139縣道時，見一旁一輛紅牌重機呼嘯而過，竟放開雙手，不斷鼓掌，最後雖未釀傷亡，但許多網友看完紛紛留言表示，「這肯定扣了 XDD」、「笑了，直接掰掰」、「上香｜/ 車牌88~」、「直接扣牌」。

對此，彰化警察局交通隊確認影片後表示，該輛紅牌重機騎士車速疑似過快，超速可依違反《道路交通管理處罰條例第40條》，可處1200元以上、2400元以下罰鍰，至於放手鼓掌騎士則涉犯危險駕駛，依《道路交通管理處罰條例第43條第1項》可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，目前正根據行車畫面，將兩名騎士通知到案說明，並依法辦理。

▼彰化139縣道限速將下修，從50公里調降至40公里。（圖／記者游瓊華翻攝）