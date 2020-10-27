瘋電影／華氏11/9　政治只是利益輸送輪替

文／賴賴

瘋言瘋語：

麥可摩爾是個人最尊敬的導演，這部紀錄片算是老導演的叨絮叮嚀，美國人再不覺醒，老百姓的前途堪慮，為什麼川普會當選，這應該是全世界都驚訝的事情，美國總統總是體面，更何況這個號稱全世界最偉大的國家，看了紀錄片，再次感受到美國老百姓的悲哀。

第一次看麥可摩爾導演的作品是2002年的『科倫拜校園事件』，當時的槍枝問題造成校園殘殺至今，歷經小布希、歐巴馬以至川普，今天百分之三的美國人擁有槍枝，校園槍殺事件仍未停止，而人人稱讚的歐巴馬總統，其實也是川普選上的幫兇，很失望也很遺憾，美國人至今有的地區仍飲毒水，政府不管，官商勾結狀況只有更加惡化，老百姓沒有健保，低端人口與日俱增，種族歧視仇恨在民間加劇，這個亂世之下，還要提防新冠病毒，這樣的社會環境，老百姓已經不是靠政黨輪替能解決的了。

民主的存在正因獨裁腐敗，但民主之下是否貪瀆蔓延，老百姓真的要睜大眼睛，不要再被政客話術蒙蔽，戰爭絕對沒有贏家，贏的是軍火商。電影流暢好看。

片 名：華氏11/9

英文片名：Fahrenheit 11/9

類 型：紀錄片

上映日期：2020-10-23

片 長：02時09分

導 演：麥可摩爾(Michael Moore)

演 員：喬治克隆尼(George Clooney) 、 唐納川普(Donald J. Trump) 、 金正恩

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫

劇情大綱



麥可摩爾最新作品《華氏11/9》用他一貫挑釁但幽默的風格，檢視當今我們身處的世界。本片將探討「川普時代」最重要的兩個問題：我們他X的是怎麼淪落至此的？以及我們他X的該如何脫困？這是部必看的重要電影，最好趕在一切為時已晚之前……

▲弱勢老百姓雖然覺醒，權利卻在利益者手上難反轉。

▲女性和有色人種也應該擁有競選的權利，而不是只是被打壓。

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