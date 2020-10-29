瘋電影／地下弒的秘密　戰爭只要開始就難結束

文／賴賴

瘋言瘋語：

復古美國電影，導演敘事手法細膩，攝影鏡位安排相當用心，許多手持靜物鏡頭引導劇情情緒和氛圍，有驚喜，變化不同的角度來取鏡女主的心情，懷疑、緊張、驚訝、沉思等鏡頭接帶出電影情懷，灰暗的視覺隱喻，二戰後就算在美國，也是陰霾晦暗而沒有陽光。

從歐洲到美國，戰爭並未結束，而在腎上腺素緊繃的情緒下，一件殺人案又再度發生，人殺人的故事，不論是私人恩怨或是戰場環境，只要攸關人命都沒有好結果，所有參與者都得承擔事件所帶來的殺傷力，人性是自私的，即使是夫妻也是考量自我利益優先，娶老婆真的好重要啊，看完不勝唏噓。

電影好看，小成本電影力道夠。

片 名：地下弒的秘密

英文片名：The Secrets We Keep

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2020-10-16

片 長：01時38分

導 演：尤瓦阿德勒(Yuval Adler)

演 員：歐蜜瑞佩斯(Noomi Rapace) 、 喬爾金納曼(Joel Kinnaman) 、 克里斯梅西納(Chris Messina) 、 艾美塞梅茲(Amy Seimetz)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：甲上

劇情大綱



顫慄遊戲開始 說真相就活命！

二戰過後，僥倖在納粹集中營生還的瑪雅(歐蜜瑞佩斯飾)與其丈夫路易斯（克里斯梅希納飾）定居美國展開全新的生活，某日她偶然遇見了一個神秘的男子湯瑪斯（喬爾金納曼飾），勾起埋藏在內心深處的痛苦過往，她深信這個男子就是曾經在納粹集中營折磨她的德國士兵，於是瑪雅展開了一場復仇計劃…

▲嫁給醫生原本生活幸福穩定，為何偏偏惹事。

▲女主尾隨了這位歐洲男，然後把他打暈帶走。

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