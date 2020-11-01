改寫全球紀錄！美國大選前單日確診逼近10萬例

▲2020美國總統大選因新冠肺炎影響，讓提前投票人數大增。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統大選將在3日登場，美國總統川普為刺激選情，在短短3個月內舉辦了18場造勢活動，卻也造成了至少3萬人染疫。根據美國疾病控制和預防中心10月31日的數據統計，全美在24小時內新增了例9萬9750起，是為美國疫情爆發後的單日最高記錄，同時也刷新了印度在9月創下的單日9萬7894起的全球紀錄。

所有的數據資料都顯示出，美國疫情正逐漸走向失控的局面，除了10月31日確診近10萬例外，同時這也是連兩日超過9萬例確診，最近一周的平均確診病例也達到接近8萬例。

此外，在新冠肺炎死亡病例的通報，截至10月30日為止，全美已經連3日死亡病例破千例，一周平均死亡病例也達到800例。

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普。（圖／路透）

根據CNBC報導，研究人員分析了川普6月20日至9月22日共18場造勢後的新冠肺炎病例，其中有3場在室內、15場在室外，同時比較未舉辦活動的郡縣。結果發現，這些集會直接、間接造成至少3萬人確診，還有700多人因此病逝。

今年因為新冠肺炎疫情關係，美國總統大選在各方面都有別於以往，不只提前投票的人數大增，隨後拜登陣營爆發出來醜聞，又讓許多選民高喊要重新投票，讓此次的選舉被國際社會譏為「史上最混亂美選」，10月28、29日的民調數據更是緊繃拉鋸，拜登、川普一天內1％差距的交互領先，讓此次大選充滿未知數。

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