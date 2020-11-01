閃過疫情…台中浩天宮大庄媽今早起駕！7天6夜徒步進香路線曝　

▲台中浩天宮大庄媽1日起展開為期七天六夜徒步進香行程。（圖／翻攝臉書台中浩天宮大庄媽）

記者陳羿妏／台中報導

台中市梧棲區浩天宮大庄媽（潛水媽）今（1日）將展開為期七天六夜的北港徒步進香行程，行前更是席開500桌起馬宴做為「駕前鼓勵」！對此，浩天宮也透露進香隊伍的活動流程，以及駐駕地點。

▲行前廟方舉辦起馬宴。（圖／記者游瓊華攝）

浩天宮歷史悠久距今已近300年，更是中部海線三大媽祖廟之一。廟方去年12月22日向媽祖擲茭請示北港徒步進香日程，擲筊多次未獲允杯，日程推遲至今年11月1日出發，才獲媽祖同意，而日程巧妙避開新冠肺炎疫情時間，讓不少信眾深信「冥冥之中有安排」。

▲台中浩天宮大庄媽。（圖／翻攝自YouTube／生活萬事通）

此次遶境活動日程為11月1日至7日，由浩天宮出發徒步前往北港朝天宮，而這也是浩天宮首次恢復百年前徒步進香。浩天宮今上午7時鳴發起馬炮後起駕，首日將沿途行經沙鹿玉皇殿、龍井福德祠、大肚保安宮、大肚永和宮、彰化南瑤宮，並駐駕於彰化大村鄉慶安宮 。

浩天宮表示，進香隊伍今下午2時30分抵達彰化南瑤宮時，彰化市長林世賢將親自接駕潛水媽聖駕，另根據湄州島媽祖祖廟誌記載浩天宮與南瑤宮皆於清乾隆3年（西元1738年）建廟，因此讓此次的進香活動更具意義。





▲台中浩天宮大庄媽上午7時起駕出發。（圖／翻攝臉書台中浩天宮大庄媽）

進香隊伍2日繼續南下，當晚駐駕於雲林西螺吳厝朝興宮，3日則駐駕北港朝天宮，當晚6時30分將舉行團拜儀式，4日上午7時舉行刈火儀式後起駕回鑾後，駐駕雲林西螺福興宮。

5日進香隊伍慢慢回程，駐駕於彰化大村慈雲寺，6日駐駕龍井龍泉岩清水祖師廟，7日大甲鎮瀾宮駕前團隊將於下午3時梧棲區台灣大道民和路口接駕聖母回鑾，下午5時隊伍將於文昌路及浩天宮牌樓前舉行大肚中堡五十三庄境內各宮廟接駕境主大庄媽回鑾及團拜儀式，共計52間宮廟一同參與此次接駕活動。

▼台中浩天宮大庄媽遶境，聚集滿滿信眾。（圖／翻攝臉書台中浩天宮大庄媽）