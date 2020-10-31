全國10大神農出爐！嘉縣2上榜　「阿美鳳梨」陳映延帶動地方轉型

▲第32屆全國十大神農出爐 嘉義縣成績斐然 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農委會第32屆十大神農選拔出爐，嘉義縣計有2人獲選十大神農、1人獲選模範農民，成績相當優異；嘉義縣本次榮獲十大神農獎者，有種植鳳梨的陳映延，以及養殖虱目魚、白蝦的邱經堯等2人；另榮獲模範農民獎者，有種植酪梨的沈世政等1人。

參加本屆十大神農選拔的農民計有22位，來自農、林、漁、牧各產業，經過鄉鎮、縣市、區域逐級評選推薦，再由農委會延聘專家學者組成全國評選委員會，秉持公平、公正原則，選出10位神農及12位模範農民。其中本縣參選者，獲農委會臺南區農業改良場推薦有3名至中央，參與十大神農之角逐，其獲選名單及事蹟摘要如下：

▲▼ 第32屆全國十大神農出爐，民雄鄉種植鳳梨陳映延入選。（圖／記者翁伊森翻攝）

民雄鄉陳映延承接家族種植鳳梨為第三代，秉持給予消費者安心、美味、健康的經營目標，建立SOP田間系統化管理，不使用植物性賀爾蒙，利用田間管理及施肥調控，生產賞味期較長的鼓聲果。

陳映延更引進省工新型農機及研發全國第一台乘坐式雙行中耕施肥機，擴大生產面積達37公頃，有效降低人工成本並提高經濟效益；除在國內自創「阿美鳳梨」自有品牌外，民國102年更結合民雄鳳梨文化園區，成立旺萊山鳳梨文化園區，成功帶動在地產業轉型為六級產業，並吸引觀光人潮形成完整之產業鏈，活化在地社區繁榮；外銷部分更帶領社員辦理共同運銷，整合台灣優質鳳梨推廣至國外市場，致力於提升台灣鳳梨產業之競爭力，風範堪為業界楷模。

▲竹崎鄉沈世政產出最高品質的酪梨成為模範農民 。（圖／記者翁伊森翻攝）

布袋鎮邱經堯養殖魚塭位於義竹面積達38公頃，主產物為虱目魚及白蝦，次產物包括鱸魚、吳郭魚、草魚、烏魚、豆仔魚、大頭鰱等工作魚；邱經堯致力建構「生態級養殖」以「友善水、土、環境」為水產養殖基本價值，保持20年來全程無藥物養殖，連魚池周圍的草都用人工除草來確保零污染。

除自創「邱家兄弟」有品質保證的養殖水產品牌，更不吝於分享及經驗傳承，舉辦許多推廣美味、安全又健康的「食漁教育」，而且長期擔任百大養青陪伴師，對於養殖產銷班、養殖者、養殖青年、社區團體、政策配合，皆可看到其用心用力的投入與分享，邱經堯對養殖漁業理念與經營實務的貢獻，足為表率典範。

▲布袋鎮邱經堯養殖魚塭 。（圖／記者翁伊森翻攝）



竹崎鄉沈世政秉持著與土地互相尊重與永續經營的理念產出最高品質的酪梨，105年自創「阿波卡樂酪梨崎園」品牌並創造出市場口碑，獨特創新的栽培技術及嚴謹的分級讓他的產品銷售全國。

沈世政的酪梨產品不僅有鮮果，更有多元的酪梨加工品如冷凍果肉、冰棒、冰淇淋、手工皂等；他成功帶領產銷班榮獲108年度十大產銷班的最高榮譽，平常也積極配合政府執行相關農政措施及參與學術單位的技術交流，不僅協助社區小學擔任食農教育的解說，並參與社區發展與服務；沈世政回鄉從農，不論是經營理念、產銷技術或是產業及社區貢獻經驗，均值得做為青農返鄉從農的標竿。

縣長翁章梁表示，農業是嘉義縣最重要的產業，農漁業發展是嘉義縣的經濟命脈，農業要永續發展，需藉由得獎農民的成功經驗，作為其他農友學習的典範，提高農民收益及競爭力，進而提昇嘉義縣農業整體發展。

為強化農村發展與活力，翁章梁上任以來積極推動多項農業新政，包括國內品牌行銷、海外農產品行銷、新品種暨媒合契作、畜牧場源頭管理污染防治設備及研發工作、創新暨健全農產業補助、智慧養殖暨創新產業設備補助、補助農作物及水產保險費用、開設國本學堂、國際驗證輔導、休閒農業區跨域輔導、國內農產品行銷、推動農夫市集等。

翁章梁勉勵，未來仍要與農友們一起努力，翻轉農村，帶領嘉義縣的農業走向科技和精準農業，藉由公部門挹注資源及技術協助，為嘉義縣農業打造一支現代化的農業菁英部隊