女大生遭擄殺…裸身曝屍山溝！媽接越洋電話爆哭慟喊：無法接受

記者吳奕靖、林昱萱／台南報導

台南28日驚傳長榮大學一名馬來西亞籍鍾姓女大生（24歲）遭擄走勒殺，而警方在高雄阿蓮的山溝內發現女大生遺體。對此，校方悲痛回應，「已經通知了學生的家長，家長悲痛萬分、難過地表示無法接受，而校方也會盡快協助家屬。」

▲受害馬來西亞女大生。（圖／翻攝Dcard）

長榮大學秘書長管美燕表示，「校方是在10/29上午9點接獲通報，說有學生去報案聲稱，一名外籍生返家途中，不明原因未歸，經過一夜之後，室友決定報案，而校方接獲通知後 ，立即展開校內外協尋，中午左右在學生返家的路途中，發現一隻鞋，警方立即擴大偵辦範圍，而我們校長也全程坐鎮 ，派出學校無人機做偵查。」

管美燕也表示，「我們非常悲痛，昨天晚上接獲派出所電話 ，學生已經遇害，這是我們最不樂見的，我們也通知了學生家長，家屬悲痛萬分、無法接受，學校會盡快協助家長、後續處理的部分，學校也會積極協助。」

▲長榮大學秘書長管美燕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，針對學校附近9月30日就曾發生過的擄人未遂事件，校方則表示，「第一時間9/30這件，學務處有沒有通知我們會再去了解，這兩案子有沒有關係、我們不清楚，發生地點並不一樣，當時我們沒有多做聯想。」而校方也說，「9/30 那天根據我們了解，那名學生也是在回家路上遇到，而房東陪同報案，我們接到警方電話後，同時也馬上啟動校安機制並加強巡邏、輔導。」

▲長榮女大生被「麻繩勒脖」致死。（合成圖／記者林悅翻攝）

此外，針對該路段被學生質疑沒有路燈、監視器的部分，校方則回應，「那段路有路燈，監視器是沒有，我們會跟相關單位反應、盡快加強，並釐清為何路燈沒有開啟」。