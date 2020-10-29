法國又出事！駐沙烏地領事館警衛被砍　一天之內第3起

▲法國1日之內發生3起與穆斯林社會有關案件。圖為尼斯聖母院教堂前軍警。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

近期穆斯林世界反法情緒高漲，29日除了法國處城市發生明顯與伊斯蘭極端主義有關的攻擊事件外，同日在法國駐沙烏地阿拉伯領事館也有一名警衛遭當地男子持刀刺傷，所幸傷者送醫後已經沒有大礙。

英國《衛報》引述沙烏地新聞社報導，一名沙烏地本地男子使用「鋒利工具」刺傷法國駐吉達總領事館的一名警衛，目前傷人的男子已經被捕。法國駐利雅德大使館發表聲明說，傷者是一家私人保全公司雇員，送醫救治後情況穩定，法國大使館強烈譴責任何對外交設施的惡意攻擊。

法國總統馬克宏（）近日針對穆斯林的談話立場引起伊斯蘭世界不滿，多個穆斯林國家反法情緒高漲，也讓法國社會不太平靜。法國尼斯（Nice）聖母院教堂當地時間29日上午也發生隨機砍人事件，造成3人死亡，其中一人疑遭「斬首」；另外在亞維農（Avignon）也發生男子在街頭持槍威脅民眾，被趕來警方擊斃。據稱，2起事件兇手都曾在作案過程中高喊「真主至大」（Allahu akbar）。

近日發生多起事件，激化法國與伊斯蘭社會衝突，包括2015年曾遭恐攻血洗的《查理週刊》（Charlie Hebdo）重新刊登伊斯蘭教先知穆罕默德的諷刺漫畫、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在演說中稱伊斯蘭教「處於危機之中」，以及巴黎一名中學教師帕蒂（Samuel Paty）因為在課堂上展示諷刺穆罕默德的漫畫，結果被來自車臣伊斯蘭極端主義分子斬首殺害。

事件發生後，帕蒂被追授法國國家最高榮譽，馬克宏也公開表示將捍衛法國公民的言論自由，包括透過漫畫來表達思想的權利，近一步惹怒伊斯蘭世界，多個穆斯林國家都爆發針對法國的抗議活動，或是自發抵制法國商品。

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