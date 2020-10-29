改成看YouTube！她批評電視「演來演去就那幾種」　網點破2致命傷

▲YouTube可以選自己想看得更自由。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

傳播媒介的方式改變，越來越多人用手機或平板電腦取代電視，就連看新聞、看電影都能透過一台手機完成，YouTube更是成為影片分享平台的霸主。一名網友表示，自從YouTube出現後，「可以隨時選想要節目或主題看，不用像以前在電視前面等某時段才有播某特定主題」，內容也更豐富多元，有了它現在反而比較少看傳統電視。

原PO在PTT表示，以前只有明星才有登上螢光幕的機會，甚至還得承受主持人、製作團隊的壓力，但現在YouTube上清一色都是和我們一樣的素人，「只要能拍片上傳就能登上螢幕」，觀眾也可以依照自己喜好選擇想看的影片類型，「而且其實每個人都是獨立個體，總會有料想不到的創意，或能發現一些別人不知道的消息或地方特色。」

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▲電視節目有時間表，不能隨時看自己愛看的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



網友回應，還是有很多電視節目的精采度勝過YouTube，但YouTube就贏在可以自由選擇想看的，不用受到時間限制，隨時隨地都能觀賞，「應該是說YT可以讓你隨時看你喜歡的特定主題」、「YT也有很無聊的，但觀眾會自己選擇，電視如果能自選節目任意組合也會很好看。」

也有人提到，台灣電視圈和日本、韓國相比略顯遜色，韓國的綜藝節目至今還是很多忠實粉絲，內容豐富度、成本、細節都做得比YouTube到位，「台灣的影視產業本來就是笑話，跟鄰近日韓比難看沒梗又無聊」、「在日本我超愛看日本電視，還會預錄很多節目或日劇」、「電視節目真的很無聊，呈現的價值觀也很單一，就是女生要漂亮奶要大要會保養等等。」