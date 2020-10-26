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天才衝衝衝「開播14年」還在錄！　網揭長青關鍵：形象改變了

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▲▼ 天才衝衝衝,入圍,金鐘獎 。（圖／記者張凱喨攝）

▲天才衝衝衝開播14年。（圖／記者張凱喨攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的綜藝節目《天才衝衝衝》自2006年播出，至今已開播14年。14年雖然說長也不長，但以台灣來說，綜藝節目能播出這麼久的時間也堪稱傳奇，因此就有網友發文詢問，「為什麼天才衝衝衝可以撐這麼久？」貼文曝光後，網友紛紛回應，「好看阿」、「簡單有趣的娛樂遊戲節目」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「天才衝衝衝為什麼可以撐15年」為題發文，台灣的綜藝節目實在太多，因此要長期都獲得觀眾喜愛並非易事，能播出15年（應為14年）的時間想必有其出色之處。

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原PO直言，相信許多人都不太喜歡乃哥（徐乃麟）的主持風格，加上台灣的綜藝節目成本並不如日本或韓國，到底為什麼還可以撐著麼久呢？

▲▼天才衝衝衝。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO好奇，《天才衝衝衝》是如何撐這麼久的？（圖／翻攝自PTT）

不過，撇除上述的2點，原PO也大讚，《天才衝衝衝》實在很會選女主持人，舉凡小嫻、艾莉絲、張文綺、Albee（范乙霏）和徐凱希都很優質。

貼文一出，不少網友針對主持人的部分表示，「張文綺跟乃哥都很好笑啊」、「乃哥配曾國城太搭了」、「曾（曾國城）、乃（徐乃麟）完美搭配啊，而且遊戲過程的確很好笑」、「乃哥在罵完從從（唐從聖）後，變得親切敢玩又好笑，至少節目上有改變形象了」、「女主持人可愛」。

此外，也有網友大讚，「不錯啊，適合闔家觀賞，大人小孩都愛看」、「主持人不說，製作單位最近單元蠻用心的」、「一直都有新單元，節目組算用心」、「動動腦不錯啊，來賓反應也蠻有趣的，有聰明也有來亂的」、「兼具綜藝跟猜謎，其實現在還堅持這些元素的節目也沒幾個」、「很好笑啊，不過來賓很重要」。

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