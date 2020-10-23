　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／看不見的目擊者　不會因殘疾而消失的專業訓練

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼看不見的目擊者。（圖／華映）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，劇情飽滿且懸疑性強，節奏緊湊，結局有驚喜，失明的警官啟動原有的實力，靠著不放棄的精神，救援了無辜的少女，可怕的連續殺人竟然沒人察覺，劇本設計很不錯，反轉在反轉的力道十足，好看。

懸疑犯罪案是商業市場的鐵效果，由於競爭激烈，所以觀眾幾乎難以滿足，透過失明的辦案，增加了難度，使得觀眾多了一點刺激性，而忠誠的小狗對比惡劣的人類，職業倦怠的警察對比失能卻仍保持初心的失明退役警官，即將退休的警官因此重拾服務人民的動力，意識形態和劇情一樣精采，很不錯看說。

片　　名：看不見的目擊者
英文片名：Blind Witness
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2020-10-16
片　　長：128分鐘
導　　演：森淳一
演　　員：吉岡里帆 、 高杉真宙(Mahiro Takasugi) 、 大倉孝二 、 國村隼(Jun Kunimura)
國　　家：日本 
語　　言：日語
發行公司：華映

劇情大綱

濱中夏目（吉岡里帆 飾）在警察學校畢業典禮當晚，因過失車禍，導致弟弟死去，自己也雙目失明，她放棄成為警察的夢想，3年來，她將自己完全封閉，只有導盲犬陪伴她過日子。

某天，夏目遭遇交通事故，在現場，她聽到車中傳出少女微弱喊救命的聲音，曾在警校受過專業訓練的她，判斷車內可能是一宗綁架案。但警方並不相信她所提供視覺以外的情報，停止調查，但少女的呼救聲讓她一直揮之不去，她找到當時也同樣目擊車禍的滑板少年（高杉真宙 飾），說服他一起尋找犯人蹤跡。

他們逐漸順著線索追查到可能遭到綁架的受害人，和一位被稱為「救神」的神秘人物。木村警官與搭檔吉野（大倉孝二 飾）也開始覺得事有蹊蹺，決定出手相助，並發現了疑似遭到殺害，堆積成山的青少女斷肢屍體。木村警官發現此案與15年前一宗謀殺案之間似乎有相關之處，這時，凶手突然出現並開始跟蹤夏目，讓她身陷險境，……

▲▼看不見的目擊者。（圖／華映）

▲優秀警校畢業的女主，卻遭遇車禍。

▲▼看不見的目擊者。（圖／華映）

▲執意救人的信念感動老警官。

▲▼看不見的目擊者。（圖／華映）

▲同為目擊者的滑板少年，一起協助追查救少女。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
酸賴弘國「約砲愛劈腿」挨告遭通緝　廣告小妹怒反擊
我駐美代表處1人確診新冠肺炎　暫停領務櫃檯服務
「Irene罵哭造型師」震怒時尚圈　合作造型師：真的非常沒素
LIVE／美國大選最終辯論會登場　CNN最新民調曝光
KID第一張水中攝影獻給她！温貞菱絕美2照曝　身姿曲線全露
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／看不見的目擊者　不會因殘疾而消失的專業訓練

瘋電影／花木蘭　每個人都可以是戰將女性當自強

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

瘋電影／看不見的目擊者　不會因殘疾而消失的專業訓練

瘋電影／花木蘭　每個人都可以是戰將女性當自強

更新／美選最終辯論會登場！　川普自誇助農民遭反嗆：納稅人的錢

台灣之星開賣日加碼　舊機換新享回收價外再折6000元

台哥大蘋果今年買氣旺！　總經理林之晨：比去年同期多兩、三倍

高雄男醉躺路邊「30萬勞力士」被摸走　警調監視器雨夜抓賊起贓

BMW新5系列265萬起在台上市　導入48V輕油電、首發版配備再升級

酸賴弘國「約砲愛劈腿」被通緝！　廣告小妹怒反擊：渣渣的起手式就是提告封嘴

朋友影片驚見「暗黑紅圓頭」　放大一看嚇死！像被燒死的怨靈

2女挑戰谷關七雄唐麻丹山迷航　穿「短褲、涼鞋」勇消急援傻眼

快訊／我駐美代表處1職員「確診新冠肺炎」　暫停領務櫃檯服務

潘曉穎母「願作中間人」　邀港台共議陳同佳投案

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

名家熱門新聞

不會因殘疾而消失的專業訓練

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

花花說／大胸部錯了嗎？

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

聽得見假裝聽不見是最可惡的事情

人死真的不會是喜劇

不要讓報Paper成為沈重的負擔

浜田 X 小室＝WOW WAR TONIGHT

落健生髮水的效果及風險

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

被譽為最接近神的男人　

更多熱門

相關新聞

嫌疑人應不應該被輿論入罪？

嫌疑人應不應該被輿論入罪？

正值青春年華的桃樂絲原本過著平凡無慮的生活，直到她的好友遭到殘酷地謀殺。兩年後，在媒體大肆渲染下，桃樂絲因曾出現在案發現場，成為這起命案唯一的犯罪嫌疑人。桃樂絲的家人竭盡全力地為她辯護，然而，隨著排山倒海而來的社會壓力，家庭中出現了秘密和猜疑，在種種不利於她的證據面前，桃樂絲必須獨自面對外界的質疑，並努力為自己洗清罪嫌……

殺人蟹橫行大海

殺人蟹橫行大海

貧苦淬鍊靈魂魅力

貧苦淬鍊靈魂魅力

《看不見的目擊者》切西瓜式破頭

《看不見的目擊者》切西瓜式破頭

關鍵字：

瘋電影看不見的目擊者賴賴吉岡里帆高杉真宙(Mahiro Takasugi)大倉孝二國村隼

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

Irene致歉止不住韓網怒火！

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

邵庭168斷食2個月「體脂降到15.8」！飲食法公開

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

KID露骨告白「每一個温貞菱都很可愛」！

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面