瘋電影／看不見的目擊者　不會因殘疾而消失的專業訓練

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，劇情飽滿且懸疑性強，節奏緊湊，結局有驚喜，失明的警官啟動原有的實力，靠著不放棄的精神，救援了無辜的少女，可怕的連續殺人竟然沒人察覺，劇本設計很不錯，反轉在反轉的力道十足，好看。

懸疑犯罪案是商業市場的鐵效果，由於競爭激烈，所以觀眾幾乎難以滿足，透過失明的辦案，增加了難度，使得觀眾多了一點刺激性，而忠誠的小狗對比惡劣的人類，職業倦怠的警察對比失能卻仍保持初心的失明退役警官，即將退休的警官因此重拾服務人民的動力，意識形態和劇情一樣精采，很不錯看說。

片 名：看不見的目擊者

英文片名：Blind Witness

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2020-10-16

片 長：128分鐘

導 演：森淳一

演 員：吉岡里帆 、 高杉真宙(Mahiro Takasugi) 、 大倉孝二 、 國村隼(Jun Kunimura)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：華映

劇情大綱



濱中夏目（吉岡里帆 飾）在警察學校畢業典禮當晚，因過失車禍，導致弟弟死去，自己也雙目失明，她放棄成為警察的夢想，3年來，她將自己完全封閉，只有導盲犬陪伴她過日子。



某天，夏目遭遇交通事故，在現場，她聽到車中傳出少女微弱喊救命的聲音，曾在警校受過專業訓練的她，判斷車內可能是一宗綁架案。但警方並不相信她所提供視覺以外的情報，停止調查，但少女的呼救聲讓她一直揮之不去，她找到當時也同樣目擊車禍的滑板少年（高杉真宙 飾），說服他一起尋找犯人蹤跡。



他們逐漸順著線索追查到可能遭到綁架的受害人，和一位被稱為「救神」的神秘人物。木村警官與搭檔吉野（大倉孝二 飾）也開始覺得事有蹊蹺，決定出手相助，並發現了疑似遭到殺害，堆積成山的青少女斷肢屍體。木村警官發現此案與15年前一宗謀殺案之間似乎有相關之處，這時，凶手突然出現並開始跟蹤夏目，讓她身陷險境，……

▲優秀警校畢業的女主，卻遭遇車禍。

▲執意救人的信念感動老警官。

▲同為目擊者的滑板少年，一起協助追查救少女。

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