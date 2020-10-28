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瘋電影／整容液　帥哥可吸引無數美女

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文／賴賴

▲▼整容液。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

驚悚到噁心的程度，內容符合時代趨勢，尤其是韓國嚴重的以貌取人，外型美麗確實在任何地方都吃香，找工作也容易，肥胖使得企業形象受損，所以現代沒有公司會僱用胖子，但為了速成而找醫美處理，走捷徑的代價，中年就可以感受到了，很棒的題材，寓教於樂也超可怕的。

整部動畫視覺風格都是唯美路線，於是感受到長相竟是如此重要，其實社會價值觀扭曲成這樣，恐怕是北歐老百姓難以理解東亞一帶的整容風潮，一開始醜妹的老父母就不該給醜妹兩億，怨天尤人只會讓自己更加醜陋，看完電影也好好的審視自己是否有如此卑劣的行為，面對不雅外型的人給予偏見的眼光，更必須教育下一代不能在美醜上做文章。

驚悚但好看。


片　　名：整容液
英文片名：Beauty Water
類　　型：動畫、奇幻、懸疑/驚悚
上映日期：2020-09-18
片　　長：01時25分
導　　演：趙慶勳
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：采昌國際多媒體

劇情大綱

溶脂化骨，重塑美貌，妳敢嘗試？
想要擁有嶄新人生？為您介紹這罐「神奇整容液」的使用方法…。

首先，請用鏡子確認自己的臉。不如拍張照片做個紀念，因為這將會是您跟原本長相最後告別的時刻。接著，將水與整容液以4:1比例混合，並將臉部浸泡在整容液裡20分鐘。之後，您的皮膚與肌肉將像黏土一般得以重新塑型，成為您想要擁有的模樣…。

一位屢受歧視的棉花糖女孩，在使用整容液後，如願成為廣受歡迎的女神。不僅追求者絡繹不絕，更吸引經紀人想要簽她當藝人。她還迅速結識高富帥，不論事業跟愛情都走向人生巔峰。不過她萬萬沒想到，當整容液開始產生副作用後，讓她不得不做出一連串駭人行為，她的人生也逐漸失控…。

▲▼整容液。（圖／yahoo）

▲胖助理面對生活壓力只靠吃來發洩。

▲▼整容液。（圖／yahoo）

▲新進帥哥人見人愛。

▲▼整容液。（圖／yahoo）

▲天價美容液效果佳，但必須持續使用才能維持。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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