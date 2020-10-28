80名選手參賽、60個攤位　大港盃咖啡交流賽暨嘉年華10/31登場

▲大港盃咖啡國際交流賽暨嘉年華10/31登場。（圖／高雄市咖啡茶品產業推廣協提供）

記者黃士原／台北報導

兩年一次的世界咖啡盛事「大港盃」咖啡國際交流賽暨嘉年華，不受疫情影響，將在2020年10月31日、11月1日舉辦，地點就選在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸前，現場除了80位好手現場競技烘豆、拉花PK賽之外，現場也會不斷進行摸彩送獎活動，8家咖啡館也將接力於現場沖煮咖啡，免費請觀眾「咖啡喝到飽」。

兩年一度的大港盃，今年是第四屆，目前是台灣最大規模的咖啡賽事。此一賽事由高雄市咖啡茶品產業推廣協會主辦，現任協會理事長黃俊豪曾獲2018 年世界盃烘豆大賽台灣選拔賽第3名、總幹事黃柏勳在則在2020年拿下AICA澳洲國際烘焙賽總冠軍拿下「三冠王」，並擁有SCA國際精品咖啡協會多項考官資格及認證，再加上世界烘豆大賽冠軍賴昱權，三人創辦大港盃國際烘焙交流賽，並號召在地咖啡烘焙業者一起參與。

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▲大港盃冠軍將獲得價值120萬的獎品，此為獎品中的哈雷機車。（圖／高雄市咖啡茶品產業推廣協提供）

大港盃咖啡國際交流賽自開辦以來，每屆報名人數都相當踴躍，以今年來說，總計有400多名海內外選手參加，即便主辦單位已經在比賽現場準備8台烘豆機（國際烘豆賽為4 台），仍無法在兩天時間讓所有選手上場，因此，9月17日 以直播方式，抽籤選出72名參賽者。除了抽籤選出的這72 位參賽者，另8個名額留給今年國姓鄉全國咖啡烘焙賽前幾名選手，及特邀的重量級選手。

今年比賽有一個特別的規定，那就是所有的選手使用的賽豆，必須混合30%以上的台灣南投國姓鄉咖啡生豆，此舉除了讓比賽更具挑戰性，也順利讓台灣咖啡豆站上國際賽事的舞台。由於天候、海拔等因素，國姓鄉咖啡豆質地偏軟，非常考驗烘豆師的火力及時間的掌控。

10月31日下午1:30現場也邀請咖啡界四大天王，分別是2014 WCRC世界咖啡烘豆大賽冠軍賴昱權、2014 WCTC 世界咖啡杯測大賽冠軍劉邦禹、2017 WBRC 世界咖啡沖煮賽冠軍王策、2016WBC世界咖啡大師賽冠軍吳則霖舉辦「咖啡怪獸座談」，四位世界冠軍將會和夢想邁向世界競技賽的選手，分享世界賽的技術，同時也以個人經驗現場交流冠軍咖啡館的經營模式。