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北海岸獨創水上飛行傘沒了！起降區有異物遭勒令停業　業者喊冤

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記者郭世賢／新北報導

北海岸獨創翡翠灣水上飛行傘27日遭到新北市政府行文勒令停業，主管機關同時指示要在12月18號之前要求立即停業，改善降落場所等相關安全措施，否則將裁罰6萬到150萬元，業者相當錯愕失措，將會有30多名員工頓時失去工作。業者說，該改善的都改善了，不知標準在哪裡要如何改善？

▲北海岸獨創拖曳水上飛行傘沒了 突遭新北市府勒令停業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲北海岸獨創拖曳水上飛行傘沒了，突遭新北市府勒令停業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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翡翠灣沙灘「水上飛行傘」是不同於從山坡高空跳下，而是在沙灘以水上摩托車用400公尺長繩索拖曳，飛上天空後上靠風力高空翱翔，風況良好時可看到基隆港、野柳海灣，頗受想找刺激的遊客喜愛。水上拖曳飛行傘創始人劉松添說，這種方式是台灣第一次出現，風況良好時，飛行高度高於台北101大樓，比從山上滑下的飛行傘停留時間更久，視野更廣。

新北市府指7月實勘時，告知業者有沒有備飛行副傘，起降區有異物等多項缺失，至今業者都沒提報改善資料，因此要求立即停業，限期改善。

▲北海岸獨創拖曳水上飛行傘沒了 突遭新北市府勒令停業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲水上拖曳飛行傘創始人劉松添說，這種方式是台灣第一次出現，風況良好時，飛行高度高於台北101大樓。

新北市府27日公文指出，業者提供消費者無動力飛行傘運動服務，未能提供可合理期待安全性之降落場，確有損害消費者生命、身體安全之虞，依消費者保護法第36條規定，請業者停止提供無動力飛行傘運動服務，至改善完成為止，在2020年12月18日前將改善過程與結果送市府備查，如有違反將依消費者保護法第58條見定裁處。

飛行傘業者劉松添表示，北海岸沙灘並沒有異物、石頭，適合降落，不是文中所指，未能提供可合理期待安全性之降落場，不會造成受傷，不會有意外發生，安全保護措施及安全降落都足夠。

劉松添喊冤說，該改善的都改善了，不知標準在哪裡要如何改善，無法接受，希望新北市府站在輔導立場，業者一定配合改善，不要這樣勒令停業，否則業者將無所適從。

► 美麗最大的祕密

▲北海岸獨創拖曳水上飛行傘沒了 突遭新北市府勒令停業。（圖／記者郭世賢翻攝）

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