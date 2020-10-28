爸騎車散步被撞亡…她見長髮正妹「包包幫墊頭」蹲地守護！急PO文尋人

▲新北市新莊區27日發生死亡車禍 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新莊區27日下午2時37分左右發生一起死亡車禍！一名56歲丁姓駕駛開著休旅車連撞4部機車、一部騎腳踏車，釀成1死5傷的悲劇。事發時一名善心女子見82歲吳姓腳踏車騎士倒臥地面，趕緊拿出自己的包包讓他墊高頭部，吳男家屬在臉書社團尋人，要找到這名女子。

回顧整起事發經過，一名56歲丁姓駕駛開著休旅車沿復興路二段往一度方向行駛，孰料，行經中華路時卻因不詳原因先朝4部機車撞去，再撞上一名騎腳踏車的82歲吳姓老翁，強烈的撞擊力道讓吳男當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重於27日下午3時01分宣告不治。

事發當時，附近目擊者聽聞撞擊巨響，紛紛轉頭查看，其中一名穿著長裙、奶茶色跟鞋、藍色牛仔外套、留著一頭長髮的女子，見狀趕緊上前協助，更拿出自己的包包讓倒臥地面的吳姓老翁墊高頭部，更蹲在一旁查看老翁情況，讓家屬感動不已。

事後吳男女兒在臉書社團「愛新莊我是新莊人」PO文，「各位新莊人大家好~我是今日遭撞的老翁家屬，他只是照日常一樣，騎車要去公園散步，事情真的讓人萬萬沒想到」，她透露，已幫父親完成安靈，想尋找相片裡的女孩，「很感謝她拿自己的包包讓我父親墊著頭，希望這位女孩可以連絡我,，讓我賠償包包的費用，也謝謝所有在場幫忙的警消和善心路人，萬分感激~」

▲▼善心女拿出自己的包包幫老翁墊高頭部。（圖／記者陳以昇攝，下同）

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