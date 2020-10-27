獨／酷似張韶涵！高雄正妹警楊昭珊仙氣逼人　考上騎警隊特訓中

記者黃子倩／高雄報導

高雄小港區桂陽派出所的員警楊昭珊，外表清新脫俗，看起來就像是名符其實的「空靈少女」，但可別小看她，瘦弱的外表下可是一點都不容許「壞事」在眼前發生，她笑說，之前參與過抓毒品、賭博案，嫌犯可能第一眼都會挑看起來比較弱的警察想欺負，但她出手直接將對方壓制在地，展現「巾幗不讓鬚眉」的氣度。外表酷似張韶涵的她藉著英文專長，今年還考上高雄警局的騎警隊，未來受訓後將在馬背上執行宣導勤務，想必也會是隊伍中亮眼的美麗嬌點。

▲高雄小港分局貴陽所的女警楊昭珊，外表酷似張韶涵，今年剛考進觀光騎警隊，目前正在受訓中。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄小港分局貴陽所的女警楊昭珊，外表酷似張韶涵（圖／記者黃子倩翻攝）

畢業於105特考班、今年27歲的楊昭珊，擔任警察至今已經3年多，在擔任警察前是工程公司的採購，不過任職半年後就考上警察特考班，她笑說：「我其實外向又喜歡運動，看起來實在沒有外人看的那麼好欺負，所以警察工作蠻適合的我的志趣」，加上姊姊是職業軍人、弟弟在中鋼服務，一家人幾乎都擔任公職，所以對於楊昭珊轉職擔任警察，家人都給予支持。

本身從文藻大學英國語文系畢業的楊昭珊，擁有英文的專長，更是讓她處理工作上的勤務「如虎添翼」，她回憶，曾有一次在派出所附近農場工作的非洲人，朋友來訪後包包不見，慌張的跑進派出所求助，但當時值班的員警和對方雞同鴨講，無法順利給予協助，楊昭珊立刻給予幫忙、擔任翻譯，成功替他們尋回包包。

還有一次，一名逃逸十多年的外籍移工，騎腳踏車發生碰撞事故，在現場擔心自己身份被揭穿，一直裝作「聽不懂中文」，楊昭珊說，她當時用英文和對方溝通，直接和他表示：「你不說也沒關係，會把你送到移民署專勤隊，到時候他們一定有辦法查出你的身份。」最後讓該名逃逸移工乖乖交出證件。

▲高雄小港分局貴陽所的女警楊昭珊擁有英文專長，利用執勤之餘在《大高雄警政》寫專欄》。（圖／記者黃子倩翻攝）

不僅在工作業務上，楊昭珊展現英文專長，她也利用勤務之虞，參與撰寫《大高雄警政》英文專欄，寫過關於錢包遺失、車禍怎辦、住宅遭竊等狀況的英文對話，利用淺顯易動的用詞，教學英文用語，也讓閱讀的其他同事受益良多。

對楊昭珊來說，工作上能發揮自己的英文專長，是她所嚮往的事，因此得知高雄市警局觀光騎警隊在招募成員，她義無反顧的參與，並利用事前對騎警隊的了解，即時用英文回答主考官的問題，最後順利從5、60名競爭者中脫穎而出，成為最終入選的12人中的其中一員，目前正在密集的參與訓練，預期11月底考過馬術證照後，民眾就有機會可以在駁二等觀光景點，看到楊昭珊騎在馬背上的美麗身影。

▲高雄小港分局貴陽所的女警楊昭珊，外表酷似張韶涵，今年剛考進觀光騎警隊，目前正在受訓中。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過，參與訓練的階段，有時必須聽從教練的指示「更換馬匹」，昨天受訓時就因為馬鞍撐得比較開，楊昭珊意外撞傷了小腿，但她不會因此退縮，對她而言受訓時受傷在所難免，重點是未來能有機會騎上馬背，近距離與民眾接觸，做相關的警政業務宣導，更可能在觀光景點幫助到更多有需要的外國人，想到這，就讓楊昭珊對未來充滿了自信！

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