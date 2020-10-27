壓路機「恐怖吞人肉」畫面曝！保全遭撞殺慘死「避免傷及另外七八人」

記者鄭思楠／綜合報導

深圳龍華區駿龍村25日上午8時許發生一起壓路機撞人死亡事故。一輛壓路機在下坡時，失控撞上一家早餐店，一男子當場被撞飛，上半身慘被輾成肉泥亡。據附近市民透露，壓路機為村裡近期道路施工所用，事發時，路上行人較多，「司機為了避免傷及另外七八個行人，緊急打方向撞向了早餐店。」

據《南方都市報》報導，死者是駿龍村附近一工業區的保全，剛從早餐店吃完早餐出來。從龍華區應急管理部門獲悉，龍華區已成立事故調查組對該事故展開調查，原因正在進一步調查中。

▲壓路機撞飛路人再輾壓奪命。（圖／翻攝自影片）

居住在駿龍村的孫姓民眾反映，10月25日早上，上班途中經過一家早餐店門口時，遇有群眾圍觀，發現早餐店門口一輛車輛被用帆布遮蓋住，現場狼藉，而此時現場已有保全維持秩序。

據孫男透露，被帆布遮蓋的是一輛壓路機，為村裡近期道路施工所用。他表示，早上8時02分，該輛車沿著村道駿龍路行駛在下坡時突然衝向早餐店。

▲事故現場慘烈。（圖／翻攝自影片）

他稱，事發時，路上行人較多，「司機為了避免傷及另外七八個行人，緊急打方向撞向了早餐店，」而此時，死者剛從早餐店吃完早餐出來。

龍華區應急管理部門事後確認，2020年10月25日，龍華街道油松社區駿龍新村發生一起壓路機撞倒1名行人，致行人死亡的事故。25日8時許，吳姓司機駕駛一台壓路機，在駿龍新村駿龍路上自北往南行駛，到一下坡處時疑似失控，壓路機衝下坡將1名行人撞倒，致行人死亡。

►戴口罩也要記得保養

▼事故現場。（圖／翻攝自南方都市報）