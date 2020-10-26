全聯「最盡責萬聖節貼文」釣出衛福部總柴！網跪：逼死全台小編

▲全聯小編「萬聖節系列貼文」被網友狂讚。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）



記者林育綾／綜合報導

為了宣傳超市萬聖節檔期「萬聖果果節」活動，全聯小編以「萬聖節扮裝」為靈感，特地PO出19套「貼文版Cosplay」，包括扮成論文、小學生作文、批踢踢八卦板文⋯等。其中扮成「衛福部貼文」也順利釣出衛福部小編以「總柴」回留言，提醒吃糖果前記得洗手。而此系列「最盡責的萬聖節貼文」也再度獲得網友一片按讚留言，紛紛表示「全聯小編真的太強大」、「請受我一拜」、「你們真的逼死全台小編」、「小編到底加薪了沒」。

▲扮成論文。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成文言文。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成小學生作文。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成一首詩。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成警語文。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成愚人節PO文。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成「非常沒誠意的祭品文」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成「八卦板文」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成就可（JOKE）板文。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成創作文。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成衛福部貼文。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成沒發現FB改版文。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成刪文（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲扮成敏感內容貼文。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

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