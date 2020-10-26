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華映與陸簽「19承諾」財報沒揭露　林郭文艷挨告喊冤：未參與經營

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記者羅志華／台北報導

華映先前為求在大陸借殼上市，與陸方簽下19項承諾，卻未於財報上揭露，檢方依涉嫌財報不實，起訴大同前後任董座林蔚山、林郭文艷，及華映前總經理、財務長等人，北院26日開庭，林郭文艷稱沒參與華映營運，除沒簽過財報外，會計師事務所更曾出意見書，指「19項承諾」沒有重大性，本案林郭文艷等人部分，將於12月28日續審。

▲大同董座林郭文艷北院出庭華映財報不實案 。（圖／記者羅志華攝）

▲大同董座林郭文艷因華映涉財報不實挨告，26日出庭喊冤 。（圖／記者羅志華攝）

林郭文艷表示，她從未想隱瞞資訊，且她只是華映董事，並沒有參與公司營運，華映更是一家上司公司，她相信公司的經營團隊，會依原則揭露重要的訊息，她也只參加過同意借殼上市的董事會。

華映前總經理林盛昌表示，他是理工背景、從工廠出身不懂財務，一切都是信任會計專業，且這些承諾，在他上任總經理前就簽好了，他上任後也沒人跟他交接，總經理管不到這些細節，他是直到2017年交易所來查，才知道有這19項承諾。

華映前財務長汪志成表示，他2014年才到任，本來也不清楚這19承諾，直到出差大陸，對方向他討建設，他才知道有簽承諾，但回台詢問後，會計師事務所說不用揭露。

林郭文艷等人皆否認犯罪，3人對本案遭限制出境、出海相當不平；林郭文艷喊冤，認為限制並不公平，律師則補充，林郭文艷工作、生活都在台灣，母親更高齡98歲，根本沒有逃亡動機。

前總經理林盛昌表示，他在華映工作25年，卻沒領到退休金，現在一家老小全靠他養，若因限制無法到外出差，在科技業裡根本找不到工作；汪志成則表示，本案新聞鬧得很大，讓他不僅放棄就業，更因壓力導致眼睛中風、需求診身心科，強制處分部分，法院將擇期裁定。

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