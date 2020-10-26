張綱維籌不出1億保金嘆「只能關到死」　曝神秘人願出1500萬

▲張綱維籌不出上億保金，嘆只能關到死。（資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

遠航董座張綱維因涉嫌掏空公司35.9億元在押，日前雖獲台北法院裁定1億元交保，卻因籌不出保金無法交保，北院26日開庭審理，張綱維表示，把他押著欠國家越來越多，只能關到死，希望能以3000萬元交保，讓他出去把飛機賣掉，另外也能再提出一人具保1500萬，但此人低調不願曝光，將再以書狀陳報。

張綱維表示，希望能交保，讓他去賣遠航目前放在機場的飛機，盡量湊錢還給國家，才能減少國家資源的浪費。

張綱維委任律師表示，遠航目前在機場放的8架飛機，是公司僅存最有價值的動產，雖然被查封後，執行署之前有拿出來拍賣，但因公告無瑕疵擔保，導致沒有買家，許多東南亞的買家來看，本想進飛機看看，甚至想試著發動確認飛機狀況，但也因張綱維在押、遠航無員工的情況下，使航空站不敢同意。

律師表示，張綱維名下、及所有公司的資產都被扣押，雖然很感謝法官讓他1億元交保，但實在籌不出那麼多，現在這樣更沒人要借錢給他，希望能以現金3000萬交保，另可再提出一位有資力的人，提出1500萬具保。

法官表示，由於張綱維母親之前說要具保，卻因名下房產貸款金額過高，導致資格不符，要求提供具保人相關資力證明，審理後將擇期裁定。

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