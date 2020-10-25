電影院包場！連接大螢幕「爽玩Switch」　網羨炸：實現夢想的模樣

▲包下整間電影院打電動。（圖／翻攝自Facebook／Play頻道 伟鸿）

記者施怡妏／綜合報導

雖然用手機用電腦就可以看影片，但電影院的大螢幕還有環繞音響設備，感覺就是不一樣，一定也有不少人心想，「要是能在電影院打電動該有多好」，就有一名網友在臉書社團貼出一張照片，似乎把整間影廳包下，三個人開心玩著Switch，網友們看到後直呼「太爽了吧！」

原PO在臉書「爆廢1公社」貼出一張照片，寫下「終於完成夢想！」原來是有一家人包下影廳，但他們不是在看電影，而是將swtch連接到影廳的投影幕上，看著大螢幕打遊戲，三人專注的玩著《瑪利歐賽車》，畫面上一人一格畫面。

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这是我以前大胆的想法...在电影院打机！！ 没想到真的能做到！哈哈哈 大家准备好Ps4和Switch了吗？ 偷偷告诉你 . . . . 我两架都带去玩了 GSC 由 Play頻道 伟鸿發佈於 2020年10月24日 星期六

貼文曝光後，網友們紛紛露出羨慕的眼神，「這才是真正的大氣啊，邊緣人不會懂得啦」、「輸的跑一圈」、「我想這樣玩傳說」、「超想體驗的」、「有錢人的生活」、「這個真的帥」、「牛逼（意旨非常厲害）阿，一家人一人一格」。

其實，這張照片是出自馬來西亞一位YouTuber「Play频道伟鸿」，他在個人臉書貼出此照片並寫道，「這是我以前大膽的想法，就是在電影院打遊戲，沒想到真的可以做到」，他還在文中透露，把PS4還有Switch都帶去電影院內玩了。

▼「Play频道伟鸿」擁有25萬粉絲訂閱。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。