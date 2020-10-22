　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

糊塗媽弄丟錢包！　兒女立刻抱「3隻小豬」幫忙：這你拿去用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼錢包。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO不慎將錢包遺留在計程車上。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有時候人一急，難免會忘了帶上某些東西。一名女網友先前坐計程車接女兒下課時，不慎將錢包忘在車上，雖然聯絡上司機，但卻沒有找到；想不到回家後，兒子竟趕緊把2個豬公交給媽媽，小女兒見狀後也跟著交出豬公，希望能幫忙減輕一些負擔，而這樣的貼心之舉也讓原PO不禁直呼，「媽媽捨不得殺啦！」

原PO在「爆廢1公社」上發文表示，她日前坐計程車接女兒下課時，不小心將錢包遺留在車上忘了帶走，於是只好向警察求助；警察當下立刻幫忙調閱監視器，也順利找到計程車司機，然而卻沒有撿回錢包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼存錢,零錢,撲滿,豬公。（圖／記者柯振中攝）

▲兒女都貼心的把撲滿交給原PO。示意圖，與本文無關。（圖／記者柯振中攝）

出了警局後，原PO便趕緊去接兒子，並說明弄丟錢包一事；由於兒子已經小學三年級了，對錢有一定的概念，也知道錢包內的金額不小，因此面露緊張。回到家後，兒子立刻抱著「2隻小豬」給媽媽，而女兒見狀後，也立刻交出自己的豬公，並童言童語的說道，「媽媽這你拿去用，反正這個本來就是你的！」

原PO聽到後，立刻拒絕兒女的好意，不過如此貼心的舉動也讓她不禁直呼，「這3隻小豬都還沒餵飽，媽媽捨不得殺啦！」

貼文曝光後，網友也大讚這對兒女，「小孩好暖心」、「好貼心的孩子」；也有人祝福原PO早日找到錢包，「希望能快找到」、「希望好心人出現」、「撿到錢包的人快快聯絡失主啊」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
深V妹醉倒公廁　警幫返家留字條：心情不好，可以來找我
快訊／中正橋改建工程驚傳意外！工人失足墜新店溪
快訊／又增4例！　指揮中心下午說明
快訊／擊敗法國、澳洲！雙北確定拿下世壯運主辦城市
外送員「沒零錢找開」…遭面膜女電梯砸麻油雞！暴打3分鐘結局曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

生日妹妹送蛋糕　他回禮惹哭對方：又要延1個月才能換iPhone 12了

不甩鋼軌斷裂！立委齊轟要「台鐵局長下台」　交通部允查明後懲處

快訊／又增4例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

全台最美星空秀！花蓮「太平洋靚彩節」越夜越美　走進梵谷名畫喝咖啡

糊塗媽弄丟錢包！　兒女立刻抱「3隻小豬」幫忙：這你拿去用

110年大學「個人申請」2181校系參與　4成校系只看國英數3科

院士須為本國籍或雙重國籍　中研院：下屆開始實行

影／台鐵鋼軌斷裂⋯張政源剉咧等！林佳龍「撂狠話」：他應負督導責任

翡翠水庫壩頂今實施人工增雨　助增加石門水庫集水量

沒企業敢用他！侏儒症患者開火鍋店圓夢爆紅　諧音取名有意義

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

生日妹妹送蛋糕　他回禮惹哭對方：又要延1個月才能換iPhone 12了

不甩鋼軌斷裂！立委齊轟要「台鐵局長下台」　交通部允查明後懲處

快訊／又增4例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

全台最美星空秀！花蓮「太平洋靚彩節」越夜越美　走進梵谷名畫喝咖啡

糊塗媽弄丟錢包！　兒女立刻抱「3隻小豬」幫忙：這你拿去用

110年大學「個人申請」2181校系參與　4成校系只看國英數3科

院士須為本國籍或雙重國籍　中研院：下屆開始實行

影／台鐵鋼軌斷裂⋯張政源剉咧等！林佳龍「撂狠話」：他應負督導責任

翡翠水庫壩頂今實施人工增雨　助增加石門水庫集水量

沒企業敢用他！侏儒症患者開火鍋店圓夢爆紅　諧音取名有意義

驚悚撞擊畫面曝光！新北酒駕女「逆向猛撞」17車　2騎士重摔噴飛

王志鵬／美國可能售台的QS-ER智慧水雷足以封鎖軍港嗎？

上課狂提問遭「5字勸阻」！高雄國中生暴走　持便當盒K破老師頭

外媒評測 iPhone 12 性能！大讚：比5G安卓好「但存1問題」

FENDI絕美「透明蕾絲包」製作過程曝光！　工匠親手打造限量20只

白襪目標招攬冠軍教頭　76歲拉魯薩有望復出掌兵符

林為洲盼拜登當選「撤瘦肉精」　江啟臣：國民黨不會押寶

生日妹妹送蛋糕　他回禮惹哭對方：又要延1個月才能換iPhone 12了

三年前曾封鎖道奇助太空人奪冠　光芒G3派莫頓對決布勒

台南安平重陽敬老　賴青足親訪祝賀百歲人瑞

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

生活熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

沙德爾「對流爆發」估今轉中颱！北北基7縣市豪大雨

台南幼師發餅乾　慘被告上教育局

1人用餐悲哀！　她倒紅茶回來「火鍋吃一半被收了」

台女：台男追求失敗人就消失　網：等告性騷擾？

館長回應「詹江村涉性侵」：真的很噁心！

月繳1599換5G+新手機！神扯合約曝光

快訊／新北、基隆升級「大豪雨」　台北宜蘭豪大雨特報

他激推「全聯冷萃咖啡」跟星巴克超像

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

牛仔玫瑰粉口罩重出江湖　10/24加賣2萬盒

更多熱門

相關新聞

周揚青跳舞穿「T恤運動褲」被嫌棄

周揚青跳舞穿「T恤運動褲」被嫌棄

周揚青4月宣布與羅志祥（小豬）9年情斷，這段時間以來，她除了積極經營個人品牌，也不時會分享生活點滴，對時尚敏銳度頗高的她16日在社群網站透露，前幾天去跳舞時，一襲穿搭竟意外被嫌棄：「妳這樣不行！」

機會教育／當借來的物品遺失...

機會教育／當借來的物品遺失...

黃沐妍「脫衣」秀身材　全場傻眼

黃沐妍「脫衣」秀身材　全場傻眼

沈玉琳辛辣問孫總「小豬未來安排」

沈玉琳辛辣問孫總「小豬未來安排」

粗心爸弄丟兄妹　6歲童報家門找爸媽

粗心爸弄丟兄妹　6歲童報家門找爸媽

關鍵字：

遺失弄丟錢包豬公撲滿小豬爆廢1公社

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

全家找不到貓　媽開罐微波爐冒頭

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面