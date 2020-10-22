糊塗媽弄丟錢包！　兒女立刻抱「3隻小豬」幫忙：這你拿去用

▲原PO不慎將錢包遺留在計程車上。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有時候人一急，難免會忘了帶上某些東西。一名女網友先前坐計程車接女兒下課時，不慎將錢包忘在車上，雖然聯絡上司機，但卻沒有找到；想不到回家後，兒子竟趕緊把2個豬公交給媽媽，小女兒見狀後也跟著交出豬公，希望能幫忙減輕一些負擔，而這樣的貼心之舉也讓原PO不禁直呼，「媽媽捨不得殺啦！」

原PO在「爆廢1公社」上發文表示，她日前坐計程車接女兒下課時，不小心將錢包遺留在車上忘了帶走，於是只好向警察求助；警察當下立刻幫忙調閱監視器，也順利找到計程車司機，然而卻沒有撿回錢包。

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▲兒女都貼心的把撲滿交給原PO。示意圖，與本文無關。（圖／記者柯振中攝）

出了警局後，原PO便趕緊去接兒子，並說明弄丟錢包一事；由於兒子已經小學三年級了，對錢有一定的概念，也知道錢包內的金額不小，因此面露緊張。回到家後，兒子立刻抱著「2隻小豬」給媽媽，而女兒見狀後，也立刻交出自己的豬公，並童言童語的說道，「媽媽這你拿去用，反正這個本來就是你的！」

原PO聽到後，立刻拒絕兒女的好意，不過如此貼心的舉動也讓她不禁直呼，「這3隻小豬都還沒餵飽，媽媽捨不得殺啦！」

貼文曝光後，網友也大讚這對兒女，「小孩好暖心」、「好貼心的孩子」；也有人祝福原PO早日找到錢包，「希望能快找到」、「希望好心人出現」、「撿到錢包的人快快聯絡失主啊」。