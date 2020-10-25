立榮航空東沙軍包機　26日上午9時依表訂從小港機場起飛

▲立榮航空班機。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

立榮航空一架由高雄小港機場飛往東沙B7-9051次軍包機，15日遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區，要求返回台灣，22日又因天候問題取消，原定26日上午9時從小港機場起飛，海巡署目前尚未接到取消通知。

東沙島位置屬於在香港飛航情報區裡面，航班從台北飛航情報區進入香港飛航情報區，要先獲得同意才可進入，並接受其引導。立榮航空15日一架由高雄小港飛往東沙B7-9051次軍包機，香港區管中心與我方區管中心交接過程中，港方臨時通知高度26000呎以下有危險區域不得進入，因立榮航機最高飛行高度為25000呎，故在飛安考量下被迫返航。

▲飛往東沙的B7-9051次軍包機15日折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）

不過，根據當日飛行紀錄，香港快運一班編號UO1800、由「香港飛香港」的Flycation航班，當日同樣於上述危險區時段飛近東沙機場附近，飛行高度一直低於26000呎，引發外界質疑台軍包機被拒進入的原因。

針對香港飛航情報區事先並未發布飛航公告，民航局表示，已提醒對方未來應依國際民航組織（ICAO）建議，提前發布飛航公告，以免影響航班規劃作業。經民航局協調，立榮可視情況許繼續執行包機任務。

據《自由時報》報導，立榮航空東沙包機是海巡署與航空公司簽約，每週四從小港機場出發，主要載運駐東沙的海巡署人員，航程約7、80分鐘，當日往返，之前因天候因素取消，但「被返航」是第一次，若臨時取消航程，立榮航空通常會在前一天通知海巡署，鮮少有人員到機場才取消，目前海巡署沒接到取消航程通知，代表26日飛定了。