　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大阪梅田「購物中心」高中生跳樓！　路邊19歲女大生遭重壓身亡　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本大阪梅田「HEP FIVE」購物中心。（圖／翻攝自Google Map）▲▼日本大阪梅田「HEP FIVE」購物中心。（圖／翻攝自Google Map）

▲日本大阪梅田「HEP FIVE」購物中心。（圖／翻攝自Google Map）

記者張方瑀／編譯

日本大阪一名17歲男高中生23日從一間大型購物中心跳樓身亡；不幸的是，當時他跳下後正好壓倒路過的19歲女大生，兩人緊急送醫後仍宣告不治。

根據NHK報導，這起意外是發生在「阪急電鐵大阪梅田站」附近的「HEP FIVE」購物中心前，此處屬於交通與商業樞紐，人潮本就相當多。這名17歲男高中生23日晚間闖入購物中心頂樓，疑似跳樓尋短，結果跳下後竟壓中路過的19歲女大學生。男高中生到院後宣布死亡，女大生陷入重度昏迷，搶救後仍在24日宣告不治。

警方表示，死者是住在大阪府內的17歲男高中生，而重傷昏迷的19歲女大生，則住在兵庫縣加古川市。目前尚未在現場找到遺書，正在和其家人、親友了解詳細狀況中。

據了解，購物中心頂樓平常都是關閉的狀態，一般人無法隨意入內；因此當男高中生闖入後，警鈴立刻大作，警衛趕抵現場後，男高中生早已一躍而下。

事實上這已不是日本第一起跳樓壓死人的意外。平成16年（西元2004年）兵庫和東京都曾發生過跳樓造成他人死亡的意外；平成11年（西元1999年）11月，東京池袋一名25歲女性從大樓跳下，壓死另一名38歲的職員。

►神級亮白天后！肌因極光白綻顏霜

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
光芒「戲劇性」逆轉勝　道奇總教練無法置信！崩潰大吼
「玫瑰金霜」VIP早搶翻！　下殺4.3折才499元
吃罐頭中毒！俄夫妻雙亡　女童伴屍3天：爸媽睡著了
大阪高中生從購物中心墜樓　路過19歲女大生遭壓死
南韓首富李健熙病逝　「第二名無用」16大金句…帶三星創巔峰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大阪梅田「購物中心」高中生跳樓！　路邊19歲女大生遭重壓身亡　

三星李健熙病逝！「第二名無用」16大金句　引領南韓成世界經濟巨擘

郵寄投票大增…加州選後17天收到都算！　美選舉日恐變「選舉月」

泰總理不甩下台最後通牒！反對派今上街頭　號召明包圍德國大使館

PwC：無論誰當選　美企都將「撤大陸供應鏈」

女巫們集結！網路串連發動「束縛咒」攻勢　萬聖節施法要川普敗選

快訊／美副總統彭斯幕僚長確診新冠！　彭斯夫婦病毒檢測結果出爐

美選前關鍵時刻出包！Google翻譯拜登落選　中文竟是「拜登勝選」

影／白宮疫情未歇！副總統幕僚確診　彭斯團隊第2人　

馬紹爾挺台！談斐濟事件籲中國停止霸凌恐嚇　曝衝突真正目的

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

「上樓堵住、下樓沒路」樓梯釘錯邊 他笑瘋嘲諷：這設計太漂亮了！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

假如女友懷了你的小孩 你一定會跟她結婚嗎？

吳宣儀x王子異x王琳凱　合唱《只對你有感覺》太甜了～

店貓趴透明板攤開整片肥美肚皮　2樓「死亡凝視」監視奴才催放飯

大阪梅田「購物中心」高中生跳樓！　路邊19歲女大生遭重壓身亡　

三星李健熙病逝！「第二名無用」16大金句　引領南韓成世界經濟巨擘

郵寄投票大增…加州選後17天收到都算！　美選舉日恐變「選舉月」

泰總理不甩下台最後通牒！反對派今上街頭　號召明包圍德國大使館

PwC：無論誰當選　美企都將「撤大陸供應鏈」

女巫們集結！網路串連發動「束縛咒」攻勢　萬聖節施法要川普敗選

快訊／美副總統彭斯幕僚長確診新冠！　彭斯夫婦病毒檢測結果出爐

美選前關鍵時刻出包！Google翻譯拜登落選　中文竟是「拜登勝選」

影／白宮疫情未歇！副總統幕僚確診　彭斯團隊第2人　

馬紹爾挺台！談斐濟事件籲中國停止霸凌恐嚇　曝衝突真正目的

道奇守護神怎麼了！　前一次季後賽「再見吞敗」也是簡森砸鍋

男工安腦死家屬發揮大愛器捐　心、肝、腎火速送達3醫院

光芒「戲劇性」逆轉勝　道奇總教練無法置信！大吼後無奈脫帽

磁磚地板太冰！過來人洗版「滅火木地板」　內行推這款：便宜好用

落入仙人跳圈套！只有10分鐘可逃跑…網曝「這招數」一秒解決

行出希望！柯文哲戴客家斗笠繞市區3公里　為新冠肺炎疫情祈福

陳昊森《告白氣球》唱一半⋯衝到台下！《刻在》見面會HIGH炸

《庫洛魔法使》一番賞太唯美！毛絨絨小可玩偶、魔法陣小圓包不到300元

日職／張奕亂流隊友又失誤　歐力士3局上0比5落後羅德

巴結宋旻浩可以吃肉！圭賢突說敬語、伸手擋前面：怕油噴到你

國際熱門新聞

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

即／三星集團會長李健熙病逝！

夫妻才公證完「遭撞雙亡」　母目睹崩潰

「亞洲巨型殺人蜂」入侵美國

吹哨人舉報公司　獲33億高額獎金

拜登副手捲入中國投資　列主要聯絡人

川普提前投票　爽笑：我投給自己

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

《福斯新聞》：賀錦麗也涉入中國投資　

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

美國人戴口罩可多拯救13萬生命

三星集團李健熙病逝！生前「16大金句」曝光

創38年最高！美民調顯示協防台灣支持度上升

全球近115萬死！法日增4.5萬例再刷新高

更多熱門

相關新聞

三星集團李健熙病逝！生前「16大金句」曝光

三星集團李健熙病逝！生前「16大金句」曝光

南韓三星集團會長李健熙（이건희）於25日病逝首爾三星醫院，享壽78歲。其生前不顧父親李秉喆反對，執意發展半導體產業，甚至將公司名稱改為「三星半導體」，成功讓三星成為引領南韓產業發展、甚至成為全球高科技產業的世紀巨擘，而在1995年推出的三星集團形象廣告中，更表明「沒有人能夠記住第2名」之拼搏精神，造就之後陷入IMF金融危機的南韓人能夠胼手胝足，成功擺脫危機。

即／三星集團會長李健熙病逝！

即／三星集團會長李健熙病逝！

北韓李雪主失蹤9個月！南韓統一部長「神解釋」

北韓李雪主失蹤9個月！南韓統一部長「神解釋」

累計48人猝死！她重申應繼續施打流感疫苗

累計48人猝死！她重申應繼續施打流感疫苗

煮泡麵釀火災！8歲童最後仍罹難...民眾捐20億

煮泡麵釀火災！8歲童最後仍罹難...民眾捐20億

關鍵字：

大阪梅田日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

獨／8台警車包圍！澎恰恰被大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

她水庫旁綁鞋帶！遭閨蜜「推下壓水中」雙亡

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

更多

最夯影音

更多
用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面