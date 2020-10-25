大阪梅田「購物中心」高中生跳樓！　路邊19歲女大生遭重壓身亡　

▲日本大阪梅田「HEP FIVE」購物中心。（圖／翻攝自Google Map）



記者張方瑀／編譯

日本大阪一名17歲男高中生23日從一間大型購物中心跳樓身亡；不幸的是，當時他跳下後正好壓倒路過的19歲女大生，兩人緊急送醫後仍宣告不治。

根據NHK報導，這起意外是發生在「阪急電鐵大阪梅田站」附近的「HEP FIVE」購物中心前，此處屬於交通與商業樞紐，人潮本就相當多。這名17歲男高中生23日晚間闖入購物中心頂樓，疑似跳樓尋短，結果跳下後竟壓中路過的19歲女大學生。男高中生到院後宣布死亡，女大生陷入重度昏迷，搶救後仍在24日宣告不治。

警方表示，死者是住在大阪府內的17歲男高中生，而重傷昏迷的19歲女大生，則住在兵庫縣加古川市。目前尚未在現場找到遺書，正在和其家人、親友了解詳細狀況中。

據了解，購物中心頂樓平常都是關閉的狀態，一般人無法隨意入內；因此當男高中生闖入後，警鈴立刻大作，警衛趕抵現場後，男高中生早已一躍而下。

事實上這已不是日本第一起跳樓壓死人的意外。平成16年（西元2004年）兵庫和東京都曾發生過跳樓造成他人死亡的意外；平成11年（西元1999年）11月，東京池袋一名25歲女性從大樓跳下，壓死另一名38歲的職員。

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