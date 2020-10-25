大安捷運站當街開槍！男10小時前桃園街頭圍毆也掏槍　嚇壞民眾

▲桃警查獲一起街頭持槍圍毆案逮捕兩名嫌犯，而同夥的曾姓嫌犯在台北街頭開槍恐嚇路人，也被市警大安分局逮獲。（圖／CTWANT提供）

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曾姓男子24日昨天晚間開著賓士車在台北市大安捷運站出口開槍，北市警大安分局在新莊將曾男抓獲後，警方一日雙響砲，桃園警方也查獲曾男在台北犯案前10小時，與2名王姓男子在桃園街頭圍毆1名邱姓男子還持槍恫嚇，桃警也順利查獲這2名王姓男子，警方將釐清是否為同一把槍，訊後依傷害及恐嚇罪嫌送辦。

邱姓男子23日一早9時許，行經桃園區益壽八街時，遭29歲曾姓男子駕駛的黑色賓士轎車攔截，雙方下車理論，孰料賓士車上25歲王姓男子，一言不合，竟夥同另名23歲王姓男子朝邱男開打，邱不敵人多勢眾，被逼到牆邊慘遭圍毆，王男還持槍恫嚇，隨即駕車揚長而去，叫囂聲驚動附近住戶，全程拍下惡行報警。

桃警昨晚陸續將2名王嫌逮捕歸案，王供稱和邱男是多年好友，因細故反目成仇才會揪眾動手，警方深入追查，驚見負責開車的曾男，晚間又開著賓士車到台北，因發生行車糾紛，就在大庭廣眾下開槍示威，已在新莊遭警方逮捕，並起出犯案用槍枝。

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