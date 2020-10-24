落魄男逃亡30年崩潰自首　資料一查驚見「最扯烏龍」讓他哭了

▲落魄男逃亡30年自首，警方一查傻眼「你沒有犯罪啊。」（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸江蘇有一名52歲李姓男子年輕時參加一次街頭鬥毆，隨即展開長達30年逃亡生涯，直到今年10月，他終於下決心到警局自首，才發現自己根本就沒有被通緝，甚至連當年的涉案資料都沒有，他聽到消息後在警局崩潰痛哭，可惜的是他的父母早已逝世。

根據大陸《銀川晚報》報導，今年52歲的李男1990年（22歲）跟朋友A在外與人發生衝突，事後對方找到朋友A家中試圖報復，他恰好在現場並與對方發生激烈扭打，結束後他獨自一人回到住宅休息，不料隔天早上他聽見住宅附近有警笛聲，他以為自己被警方通緝了，隨即帶上行囊展開逃亡之路。

▲李男最後在警方的幫助下回到徐州家鄉。（圖／翻攝自微博）

李男起初從江蘇徐州逃亡到內蒙古，在當地的煤礦坑打工賺錢度日，後來又輾轉到寧夏等地討生活，30年內的逃亡過程中，他不敢住飯店、不敢交朋友、更不敢聯繫家人，儘管期間一直有自首念頭，但總是無法下定決心，直到今年10月，他受不了這種暗無天日的生活，才到當地派出所自首、接受調查。

不料寧夏警方與徐州警方合作調查後，發現他根本就沒有通緝或涉案紀錄，他聽見消息後在警局崩潰痛哭。李男由於逃亡多年未使用身份號碼，導致他忘記自己的身份證號碼、也無法聯繫上家人，所幸在警方的幫助下終於聯繫上親屬，才知道他的爸媽已經過世，讓他知情後再度哽咽，最後在警方幫助下回到徐州家鄉。