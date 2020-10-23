老公留下遺書就消失　1天內被找到…夫妻警局相擁而泣

▲陳男日前留下遺書離家出走，所幸被警方即時查獲，陳妻在警局拉著丈夫的手喜極而泣。（翻攝畫面／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市43歲陳姓男子因近日親人驟逝而心情不佳，向妻子透露輕生念頭，17日晚間留下遺書便離家出走，陳妻焦急無比向警方求救，警方調閱監視器發現，陳男曾出現在海山和土城，警方跨分局合作找人，最終在1天內尋回陳男，夫妻2人在派出所相擁而泣，陳妻則對警方襄助感激涕零。

17日晚間9時許，陳妻發現丈夫留下遺書後便離家出走，焦急如焚的她立刻到海山警分局報案，警方調閱監視器發現陳男最後身影出現在土城，立即通知土城警分局頂埔派出所協助，三峽警分局也加入搜索。

警方根據監視器畫面預判陳男可能的行駛路線，並通報線上巡邏警網協助尋找，最終在土城中央路4段攔獲陳男，員警立刻帶他回派出所休息，並提供泡麵供其果腹。

陳男供稱，他難以走出親人驟逝的傷痛，一時衝動才寫離書後離家，原想騎車到合歡山沉澱心情，但半路就被警方攔下，陳妻接獲消息後立刻趕到警局，拉著丈夫的手喜極而泣，並不斷感謝員警的熱心與努力。

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