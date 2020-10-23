信任20年朋友「委託買車」　交車當天驚見友情決裂一幕

▲網友委託20年交情的朋友幫忙買車，結果交車當天讓他氣炸了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人在購買東西時，可能會委託熟人幫忙，也順便讓朋友小賺一筆。一名網友在臉書社團表示，他日前委託在修車廠工作的朋友幫忙買車，對方告知「要先附訂金及證件」，由於兩人已經認識20多年，沒有多想就把錢、證件給對方，不料交車的結果讓他當場氣炸。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他日前在找一輛小貨車（發財車）準備到夜市擺攤，考量後決定委託在修車廠工作的朋友幫忙，朋友2周前通知「要先給訂金及證件」，他沒有多想立刻給對方，不料接下來的日子，他一直沒拿到車子照片，直到前幾天，他親自到車廠看車，結果讓他當場氣炸。

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▲原PO感嘆「，真心覺得，相信這個20年朋友，是錯的。」（圖／翻攝自爆怨2公社）

原來朋友準備的車輛，整體車況相當糟糕，車頭除了生鏽掉漆，甚至有些輕微變形，讓他直呼「根本就是一台廢車」。他憤怒說，很早就告知對方，他要去廟會跑活動，現在錢付了、位置也喬了，結果車子這種情況，「後續還要花很多錢整理，對方甚至也沒幫忙辦過戶，真心覺得，相信這個20年朋友，是錯的。」

文章分享後引發網友熱議，有人說「還沒過戶就好辦，把證件跟錢都拿回來」、「這種人還是別當朋友了」、「說都兄弟，結果爽都自己，不要太過於相信別人」、「這種朋友簡直扯蛋，幫你找這種車，以後絕交吧」、「連泡水車都可能比這個好，破爛成這樣，好扯。」