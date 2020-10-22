詹江村稱「五十肩」否認硬上　四叉貓翻舊片狠打臉：這隻手？

圖文／鏡週刊

被封為挺韓大將的桃園市議員詹江村，近日被女粉絲指控「硬上」性侵，更強調還記得詹臀部上有個明顯的胎記。詹江村昨（21）日晚間開直播否認侵犯，更稱自己有非常嚴重的五十肩「有辦法脫女人的衣服？」不過今（21）日卻被網紅「四叉貓」劉宇翻出過去影片打臉，可清楚看見詹江村在抗議王浩宇下台場合中，輕鬆拿起雞蛋狠砸，四叉貓疑惑反問「這隻手往後一用力，整個癱在地上？」

國民黨籍市議員「村長」詹江村，近日被女粉絲指控詹開車到摩鐵後「硬上」性侵，並留有發票作為證據，還強調她記得詹臀部上有個明顯的胎記。本刊昨也取得這名女粉絲與詹江村的完整對話紀錄，女粉絲還心痛訴說，她吃了安眠藥仍無法忘記肉體上的骯髒，但詹卻連一句關心都沒有再給，沒想到竟是被當成「洩欲的對象」，「不要把我用完就丟好嗎？昨晚我一再重複，我不是隨便人可以碰我身體，村長…我在乎你也能恨你嗎？」

詹江村昨晚開直播反擊，「她的身材，我強暴她強暴得了嗎？」他還補充表示，自己其實患有非常嚴重的五十肩，「手只要往後一用力，我馬上整個人是癱在地上，痛到不行。連回頭都沒辦法回頭，哪有辦法脫女人的衣服？」

不過此說法卻被網紅「四叉貓」劉宇翻出過去影片打臉，還原今年6月韓國瑜遭罷免後，詹江村與韓粉們發起「報復式出征」，抗議要求市議員王浩宇也下台，當時詹江村還輕鬆拿起雞蛋狠砸王浩宇辦公室，被四叉貓疑惑反問「這隻手往後一用力，整個癱在地上？」

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