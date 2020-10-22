　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台鐵斷軌44公分擺爛2個月　林俊憲：最大問題就是便宜行事的文化

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼林俊憲接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲林俊憲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

普悠瑪事故滿2年，台鐵又被爆出隱瞞事故通報。5月19日一列北上區間車行經台中成功站路段，因為聽到碰撞聲，司機員下車檢查發現彎道有裂縫，站務人員沒向調度員通報，還讓2班列車通過這段44公分的斷軌，且早在3月3日就有人員發現，後續卻沒處理。對此，民進黨立委林俊憲批評，斷軌事件擺爛兩個半月，最大問題就是台鐵便宜行事的文化。

林俊憲表示，普悠瑪事故剛滿兩年，台鐵提出的安全報告中，竟然出現斷軌44公分的事件，還是在兩輛列車通過後才發現，幸好沒有造成任何事故。這整件事最離譜的地方，就是台鐵早在3月3日就已經發現該處鐵軌出現裂縫，但一直到5月19號司機回報之前，除了用魚尾鈑固定外就沒有後續處理，放任裂縫越來越大，最後出現斷軌。

林俊憲認為，鐵路安全環環相扣，任何一個環節出差錯，都可能造成大事故，因此需要層層監督，然而兩個半月的時間，台鐵宛如癱瘓一般毫無作為，究竟內部機制出了什麼問題？這種便宜行事的文化，還要出現多少事故才要改善？這麼大的安全漏洞，不可能只是基層人員的責任，台鐵應迅速提出完整說明、改善方案，切莫摧毀人民好不容易對台鐵重建起的信心。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
他巡視工地遭槍殺！嫌躲30小時離奇暴斃　「關鍵證據」竟被警刪
14歲少女約戰…4男猜拳輪番上　把風少年驚見和室「交纏光影」
超瞎分手！長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

女粉絲控性侵！詹江村認了「屁股有胎記」…坦承：很多人看過

台鐵斷軌44公分擺爛2個月　林俊憲：最大問題就是便宜行事的文化

扶龍王斷定他敗相已露！　猛攻「人生勝利州」是美國大選關鍵

快訊／台北跨年晚會防疫準則　若出現1例本土新冠肺炎改線上直播

追訴共諜「時效終身」　國安局尊重決定：樂觀其成

美國總統大選「不採取立場」　蕭美琴：這是美國人的抉擇

7年揪出萬筆違規開發　內政部：未來每年2次監測、納民眾舉報

藍反萊豬遭指「方向不對」　鍾沛君轟柯：難道學你不用力？

Uber Eats、熊貓外送9月車禍126人　柯文哲怒：市府定期公佈數據

民進黨：國民黨干預美國內政　對台美關係製造風險

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

女粉絲控性侵！詹江村認了「屁股有胎記」…坦承：很多人看過

台鐵斷軌44公分擺爛2個月　林俊憲：最大問題就是便宜行事的文化

扶龍王斷定他敗相已露！　猛攻「人生勝利州」是美國大選關鍵

快訊／台北跨年晚會防疫準則　若出現1例本土新冠肺炎改線上直播

追訴共諜「時效終身」　國安局尊重決定：樂觀其成

美國總統大選「不採取立場」　蕭美琴：這是美國人的抉擇

7年揪出萬筆違規開發　內政部：未來每年2次監測、納民眾舉報

藍反萊豬遭指「方向不對」　鍾沛君轟柯：難道學你不用力？

Uber Eats、熊貓外送9月車禍126人　柯文哲怒：市府定期公佈數據

民進黨：國民黨干預美國內政　對台美關係製造風險

「總有人將你的缺陷，當成可愛的禮物」　7個金句讓人茅塞頓開

嘉義軍人拐8嫩妹！廁所拍性愛片「噁逼自介」　下場出爐遭判70.5年

收128萬聘金才嫁！她見「婆家真相」秒退婚　遭心碎男怒砍70刀慘死

快訊／今彩539「頭獎800萬」3注開出！　北市中正區一夜開出2注

6年燒千萬見不到親兒！天王前女友獅子大開口　「超八點檔」內幕曝光

她手指頭塞零食秒變「延禧攻略皇后」　網笑：吃完還要舔一舔

新北職訓成果展24日登場　5大展區宣示幸福「抵家」

CBA／劉錚4分10籃板4抄截　上海笑納2連勝

洗衣見「藍色小驚喜」！人妻嗨翻曬照　過來人曝老公心思

拜登子杭特硬碟「多張未成年照」　白宮記者預告：周末大披露

政治熱門新聞

嚴德發：第一時間作戰主力45萬人

快訊／雙北拿下2025世壯運主辦城市

女粉絲控性侵！詹江村認了「屁股有胎記」

國防部：中共無人機 入侵台灣西南防空識別區

國防部：4個月役男加入「城鎮戰鬥」課程

為何4個月義務役不延長　國防部給答案

短髮掰掰　賴品妤秒變「仙氣長髮」

陳柏惟：罪犯是每個人責任　PTT炸鍋

2022年起教召8年4次調薪1.5倍

選民開價5000萬包養　黃捷笑回一句話

「女性志願役vs.4個月役男」誰戰力強？

國防部：8年內沒教召者優先召訓

美將售台「海馬士」等3武器　國防部證實

「學姊」黃瀞瑩證實：轉調至黃珊珊辦公室

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

鑑價太低...曹西平暴怒「摔碎過世友寶物」走人！

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

KID露骨告白「每一個温貞菱都很可愛」！

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面