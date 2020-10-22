台鐵斷軌44公分擺爛2個月　林俊憲：最大問題就是便宜行事的文化

▲林俊憲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

普悠瑪事故滿2年，台鐵又被爆出隱瞞事故通報。5月19日一列北上區間車行經台中成功站路段，因為聽到碰撞聲，司機員下車檢查發現彎道有裂縫，站務人員沒向調度員通報，還讓2班列車通過這段44公分的斷軌，且早在3月3日就有人員發現，後續卻沒處理。對此，民進黨立委林俊憲批評，斷軌事件擺爛兩個半月，最大問題就是台鐵便宜行事的文化。

林俊憲表示，普悠瑪事故剛滿兩年，台鐵提出的安全報告中，竟然出現斷軌44公分的事件，還是在兩輛列車通過後才發現，幸好沒有造成任何事故。這整件事最離譜的地方，就是台鐵早在3月3日就已經發現該處鐵軌出現裂縫，但一直到5月19號司機回報之前，除了用魚尾鈑固定外就沒有後續處理，放任裂縫越來越大，最後出現斷軌。

林俊憲認為，鐵路安全環環相扣，任何一個環節出差錯，都可能造成大事故，因此需要層層監督，然而兩個半月的時間，台鐵宛如癱瘓一般毫無作為，究竟內部機制出了什麼問題？這種便宜行事的文化，還要出現多少事故才要改善？這麼大的安全漏洞，不可能只是基層人員的責任，台鐵應迅速提出完整說明、改善方案，切莫摧毀人民好不容易對台鐵重建起的信心。