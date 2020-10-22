不用再找 Wi-Fi 了！iPhone 12 可透過5G下載iOS更新

▲Apple iPhone 12 。（圖／記者洪聖壹攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果 iPhone 12 與 12 Pro 將在23日開賣，雖然發表會上新的機身設計及相機的升級，讓5G新功能黯然失色，台灣也礙於5G網路尚未普及，讓不少果粉覺得短時間內無法享受到新功能帶來的便利。不過，根據蘋果一份支援文件指出，未來 iPhone 12 系列手機，將可以使用5G來下載iOS系統更新檔案，不再需要苦苦找尋Wi-Fi了！

根據一份蘋果官方網站的支援文件指出，在 iPhone 12 全系列的手機上，將5G的「數據模式」分為3種，如果選擇「允許5G使用更多數據」選項，將可以透過5G網路下載 iOS 系統更新檔案，此外，也可以讓 FaceTime、Apple Music 歌曲和影片的使用者體驗，得到大幅度的提升。

▲iPhone 12 5G 支援文件。（圖／翻攝自蘋果官方網站）

此次 iPhone12 全系列手機，將支援全台電信業者的5G信號，並且新增智慧數據模式（Smart Data Mode），讓手機可以判斷使用者當下的網路數據需求，自動切換5G 與 4G訊號模式，優點在於可以延長電池的壽命，以及讓手機可以有更好的續行表現。

據悉，iPhone 12 搭載了高通的 Snapdragon X55 數據晶片，與今年各家 Android 5G 旗艦手機相同，儘管 X60 調製解調器於今年 2 月就發布了，但高通曾表示，搭載該晶片的手機將在 2021 年初才會推出。

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