替女病患復健！物理治療師伸手「探索叢林」　轉身再抓胸…下場慘

▲物理治療師竟趁機對女病患伸出狼爪，被法官判刑5個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

北市一名曾姓物理治療師涉嫌在替女子小花（化名）復健時，趁機觸摸下體，經小花出聲制止，「你要幹什麼」，他才立刻收手，並壓低身體在小花耳邊輕聲道歉，但沒想到，他並未因此罷手，再度藉機襲胸，被法官判刑5個月。曾男不服提出上訴，但被二審法官駁回。全案定讞。

已婚的曾男2019年9月25日替小花復健，過程中小花趴臥在復健床上，曾男竟突然將手伸進小花的大腿及臀縫間，先是隔著褲子觸碰小花的外陰部。當時小花認為應是曾男不小心觸碰，因此並未立即反應，但沒想到，曾男竟軟土深掘，直接將小花內褲頭拉起，將手探入股溝及外陰部。

小花當下驚覺遭到侵犯，出聲制止，「你要幹什麼？」，曾男一聽隨即將手伸出，並將身體趴在小花身上輕聲說道，「對不起」。

小花原以為事情已經結束，曾男應不會再有其他動作，便在心裡默默祈禱療程能快點結束，孰料，當小花轉為正面進行壓肩治療時，曾男又再度起淫念，將整隻手掌壓觸小花左胸，讓小花氣得大喊，「你到底在幹嘛？」，曾男才罷手，匆匆結束療程，但小花事後仍越想越氣，直接向醫院申訴，並且報警提告。

法院審理時，小花出示2人的對話錄音檔，證明案發後曾男曾致電向她致歉，雖然內容「跳針」，且對於性騷擾一事隻字未提，但卻連說了好幾次抱歉。對此，法官認為，若曾男沒性騷擾，就沒有必要在小花離開後主動道歉。

然而，法庭上曾男卻矢口否認犯行，至於撥電話舉動，他辯稱，是因擔心治療動作讓女病患不舒服才致電關心，當時面對小花連連砲火的性侵指控雖感到錯愕，但基於禮讓及同理心，想先安撫對方情緒，所以沒有反駁，絕非代表承認犯行。

法官最後勘驗小花的病歷，發現她的療程並不需要將手伸入臀縫及外陰部，也無須觸碰胸部，故不採信曾男說詞，最後將曾男依法判刑5個月。曾男不服提出上訴，但仍遭二審法官駁回。全案定讞。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

正妹醉倒大樓公廁！ 警助返家留暖心字條：心情不好，可以來找我

5千萬包養手寫信曝！黃捷自爆被問「多少錢1晚」苦笑：習以為常了

科技千金嫁窮男！長跑9年送房幫創業 他竟爽戰弟媳喊：想要你～