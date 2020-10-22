少女控3男輪流性侵拍片！　畫面揭露「性愛姿勢」結局大逆轉

▲少女稱吸食笑氣後，3男趁她無力反抗輪流性侵。（示意圖／視覺中國CFP）



記者崔子柔／綜合報導

新竹一名17歲少女控訴3男趁她吸笑氣後，見她意識不清輪流進行性侵，還把過程拍下來傳給友人觀看。檢方依乘機性交罪嫌起訴3男，但新竹地院審理時案情出現大翻轉，法官查驗性愛影片，發現少女用手肘、雙腳將身體撐起與男子性交，還不斷有呻吟聲，難看出當下意識昏迷，判3男性侵無罪。

根據判決書內容，小陳與小呂、阿辰皆和少女為朋友關係，去年3月18日4人相約在新竹馬德里汽車旅館開笑氣趴，吸嗨後3男分別和少女發生性行為，其中小陳趁少女不注意，拍下性愛影片，隔天透過臉書Messenger傳給友人觀看。

少女控訴3男趁她吸完笑氣後身體麻木、意識不清，藉機輪流性侵。但3男皆稱當時少女意識很清楚，都是經過允許才進行性行為，小陳更指出，少女當時還要求其他2男到浴室迴避。

新竹地院調查發現，少女當天借了1千元給小陳，案發5天後還再與小呂去汽旅吸笑氣，可見事後仍與被告有互動。

法官查驗性愛影片時，發現少女用手肘、雙腳撐起身體和小陳進行性行為，還頻頻發出呻吟，難看出意識不清，最後判3男性侵部分無罪，並依散布竊錄非公開活動及身體隱私部位內容罪，判處小陳有期徒刑8月。