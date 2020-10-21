高雄2女大生上「醫師富二代交友網」狂約　慘遇偽小開淪「假正宮」

▲女大生誤信裝闊的假小開蔡姓男子，將帳戶借給蔡男，還幫助提款，慘淪為車手，領錢畫面被超商監視器錄下。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

高雄市2名女大生夢想進豪門當媳婦，今年6月間在標榜醫師及商務人士交友網站，分別認識一名假扮小開的蔡姓男子，蔡男分別邀約2女外出吃飯、唱歌，裝闊博取信任後，以「提款卡遺失」等理由，向女大生借金融帳戶，請女方代為領款，再餽贈禮物或千元紅包，2名女大生直到被警方通知才知自己慘淪人頭戶，女大生喊冤並提供蔡嫌身穿萬元潮鞋特徵，助警逮獲蔡嫌。

高雄市刑大科偵隊警方指出，2名20多歲的女大生今年6月間在網路登錄一個標榜醫師及商務人士最愛的交友網站，2人分別結識一名29歲的蔡姓男子，因彼此相談甚歡，蔡男多次分頭邀約女大生外出吃飯、唱歌。蔡男對女大生自稱家裡開公司，算是富二代的小開，由於蔡男穿著體面像雅痞，外出吃喝都是由他買單，2名女大生誤以為離豪門媳婦不遠，樂得和蔡男頻頻約會。

未料，蔡男卻是詐騙集團份子，以金錢及禮物攻勢博取女大生信任後，即分別以「提領額度已滿」、「提款卡遺失」、「急需用錢，身上沒有現金」等托詞，向女大生借用金融帳戶，等錢匯入帳戶後，再委由女大生代為領款。

由於蔡男將領到的錢付約會吃喝玩樂的開銷，還買禮物及2000元紅包餽贈，讓女大生以為嫁入豪門的天賜良緣降臨，直到警方發現女大生帳戶因有詐欺案被害人報案被列為警示帳戶，找上門，女大生才恍然自己遇到假小開，還成了幫助詐騙集團的車手及人頭戶。

2名女大生分別到案後，向警方喊冤，聲稱和蔡男只是網友，見面約會時出借金融帳戶供對方收款使用，根本不知道已成為詐騙集團人頭戶，警方原本對女大生說法持保留態度，女大生為證實自己非車手，出示和嫌犯對話內容，並指認蔡男約會時經常穿著俗稱「黑天使」價值破萬的潮鞋。

警方根據女大生供述，反覆比對相關ATM提領影像及超商監視器畫面發現，女大生確實將領出來的錢交給穿「黑天使」潮鞋的蔡男，循線將蔡男拘提到案。

警方調查發現，蔡嫌除裝闊騙女大生外，並在臉書張貼公開販售遊戲帳號的貼文，以低於市場行情的價格誘騙網友購買，被害網友將款項匯入蔡嫌向女大生所騙取金融帳戶後，即封鎖對方避不見面，共有18名網友被騙26萬3000元，並間接導致女大生帳戶淪人頭警示帳戶，警方訊後依詐欺罪將全案送辦。

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